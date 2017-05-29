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В Махачкале появилась улица имени братьев Нурбагандовых

Общество
29 мая, 13:19 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 29, мая. /ТАСС

Официальное открытие улицы, где сейчас идет реконструкция, состоится в ближайшее время, сообщили в администрации города

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МАХАЧКАЛА, 29 мая. /ТАСС/. Улицу имени Николаева в Махачкале переименовали в честь убитых боевиками братьев Магомеда и Абдурашида Нурбагандовых, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы администрации города Фатима Ашурбекова.

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Брат героя России Магомеда Нурбагандова удостоен Ордена мужества

"Улица Николаева в Ленинском районе дагестанской столицы переименована в улицу имени братьев Нурбагандовых, соответствующее постановление (правительства - прим. ТАСС) уже имеется", - сказала Ашурбекова. По ее словам, официальное открытие улицы, где сейчас идет реконструкция, состоится в ближайшее время после завершения ремонтных работ.

Ранее власти Махачкалы сообщали, что имя убитого боевиками в Дагестане Героя России Магомеда Нурбагандова присвоят одной из улиц города, где ему также установят памятник. В честь Нурбагандова переименованы улицы в его родном селе Сергокала, а также в Ленинском районе Грозного.

Геройский поступок

Четверо боевиков 10 июля 2016 года в лесу, расположенном в 2 км от села Сергокала, захватили нескольких отдыхающих. Они застрелили Абдурашида Нурбагандова, который заступился за младшего брата Арсена, когда боевик пнул его ногой. Обнаружив у другого отдыхающего, Магомеда Нурбагандова, удостоверение сотрудника МВД, бандиты застрелили и его. Перед смертью Нурбагандов в ответ на приказ преступников на камеру обратиться к коллегам с просьбой покинуть правоохранительные органы, выкрикнул: "Работайте, братья!"

Двое боевиков, причастные к этим убийствам, были ликвидированы в ходе спецопераций 7 сентября в Махачкале и Избербаше. Еще двух бандитов силовики задержали 9 сентября в Избербаше.

Президент России Владимир Путин присвоил посмертно звание Героя России лейтенанту полиции Нурбагандову за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. Кроме того, "за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга" Путин наградил орденом Мужества посмертно Абдурашида Нурбагандова.

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