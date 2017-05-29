Матвиенко: проект "Десятилетие детства" надо увязать с главными направлениями госполитики

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Проект "Десятилетие детства" на 2018-2027 годы, утвержденный президентом РФ, должен быть увязан с приоритетными направлениями госполитики в сфере поддержки семей и детей. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своей рубрике в "Российской газете".

"Необходимо обеспечить взаимосвязь "Десятилетия детства" со стратегическими документами, определяющими приоритетные направления государственной политики, включающими в себя вопросы детства", - отметила Матвиенко.

Она уточнила, что это, в частности, Концепция социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, Концепция демографической политики РФ на период до 2025 года, приоритетные проекты в области образования, культуры, спорта, воспитания.

По словам спикера СФ, проект "Десятилетие детства" - это нестандартное решение этих проблем, которого требует время.

"Уверена, этот проект будет осуществлен успешно. Потому, что страна располагает необходимыми ресурсами, и потому, что самые острые проблемы в сфере детства решены, создан задел, который позволяет уверенно идти вперед", - считает Матвиенко.

По ее словам, нужно как можно эффективнее использовать имеющиеся возможности. "Одно из важнейших условий этого - тесное взаимодействие власти и общества. У нас есть все необходимые механизмы. Дело за тем, чтобы выстроить такое сотрудничество государства и граждан в сфере семьи и детства", - отметила Матвиенко.

Матвиенко считает эффективной реализацию Национальной стратегии действий в интересах детей.

"Считаю, есть все основания заявить: да, мы этого добились. Цели Стратегии достигнуты, основные задачи решены", - написала Матвиенко.

По ее словам, это подтверждается, в частности, тем, что дети, семья стали реальным приоритетом деятельности органов власти. Выстроена развитая система правового регулирования государственной политики в области семьи и детства, которая в должной мере учитывает реальности России, имеющиеся возможности страны.

"В процессе этой работы мы приняли нормативные правовые акты по таким вопросам защиты детей и детства, которые в нашей стране вообще никогда не регулировались. Накоплен богатый опыт государственно-частного партнерства, социального предпринимательства. Мы оцениваем его положительно", - отметила Матвиенко, добавив, что механизмы подобного взаимодействия будут совершенствоваться и развиваться.

Как отмечает Матвиенко, социальное положение российских детей, "возможности интеллектуального, физического, духовного развития стали существенно лучше".

"По целому ряду направлений, в первую очередь в области дошкольного и школьного образования, медицинского обслуживания детей мы вплотную приблизились к странам, которые добились здесь особенно больших успехов", - сказала спикер.

Результаты выполнения Стратегии

Она также назвала ключевые результаты выполнения Стратегии. Так, в частности, "детские расходы" федерального и региональных бюджетов не рассматриваются властью как резерв экономии. Срок действия программы материнского капитала продлен до 31 декабря 2018 года, расширен спектр его использования.

"С 2012 года более чем на 77% увеличилась численность детей в возрасте до 18 лет из отдельных категорий семей, имеющих право на получение социальной поддержки за счет средств бюджетов субъектов РФ", - отметила Матвиенко. Кроме того, число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 2012 года снизилось в два раза. Детям-сиротам предоставлены особые права при приеме на обучение в вузы страны по программам бакалавриата и специалитета.

"Снижается численность детей, родители которых лишены родительских прав. На рассмотрении Госдумы находится законопроект, направленный на повышение уровня социальной защиты детей, родители которых неизвестны", - напомнила спикер.

Также, по ее данным, наметилась тенденция к сокращению масштабов насилия в отношении детей - семейного и уличного. "С 2012 года число преступлений в отношении несовершеннолетних уменьшилось на 18%", - сообщила Матвиенко.

Кроме того, согласно приведенным данным, за последние пять лет уровень материнской смертности снизился в 2 раза, младенческой - более чем на 40%. "В полном объеме выполняется программа строительства перинатальных центров в российских регионах. Завершается формирование трехуровневой системы организации медицинской помощи женщинам в период беременности и родов и новорожденным", - напомнила спикер.

По ее словам, особенно много было сделано за эти годы для улучшения условий жизни детей-инвалидов.