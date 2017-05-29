Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.05:
$ 56.71
€ 63.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первый "детский поезд" отправится из Мурманска на Черное море 30 мая

Общество
29 мая, 13:40 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 29, мая. /ТАСС

В этом году более 37 тыс. детей из Заполярья отправятся на организованный отдых

Поделиться
Материал из 1 страницы

МУРМАНСК, 29 мая. /ТАСС/. Группа из 665 детей отправится на специальном поезде из Мурманска на отдых в Краснодарский край 30 мая, сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области.

"Первая группа детей на отдых в оздоровительные учреждения Краснодарского края отправится специальным составом Мурманск - Анапа", - сказали в пресс-службе.

Специализированные детские составы создаются в этом году впервые. По договоренности властей региона с РЖД они отправятся по маршрутам Мурманск - Самара и Мурманск - Анапа. В каждом таком составе предусмотрены вагоны-рестораны, вагоны с системой кондиционирования воздуха, биотуалеты, сопровождение медработников и сотрудников органов внутренних дел.

По данным властей, в этом году более 37 тыс. детей из Заполярья отправятся на организованный отдых, объемы поддержки по сравнению с прошлым годом снижены не будут. Как сообщала министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко, на проведение детской оздоровительной кампании в течение года в областном бюджете предусмотрены средства в объеме 275,5 млн рублей. При этом две трети детей летом отдохнут за пределами региона, порядка 60% из них - на побережьях Черного и Азовского морей.

Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оплата путевки, проезда к месту отдыха и обратно осуществляется за счет бюджетных средств, родители оплачивают только питание в пути следования. В детские оздоровительные учреждения на территории области все дети направляются бесплатно.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
14
Московский велопарад собрал рекордные 40 тысяч участников
13
В Москве состоялся Зеленый марафон "Бегущие сердца"
Президент России Владимир Путин во время поклонения мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя, 24 мая
4
Путин приложился к мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В мэрию подана заявка на проведение оппозиционной акции 12 июня
2
Дерипаска назвал ложью сообщения о его просьбе об иммунитете в обмен на показания в США
3
В России 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства
4
WP: администрация Трампа хочет перезапустить переговоры с РФ по Украине
5
СБУ проводит проверки в офисах "Яндекса" в Киеве и Одессе
6
Депутат Рады: украинские ракетчики увольняются с "Южмаша" и уезжают в РФ
7
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
Темы дня
Загрузка...
Реклама