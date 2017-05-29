Первый "детский поезд" отправится из Мурманска на Черное море 30 мая

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МУРМАНСК, 29 мая. /ТАСС/. Группа из 665 детей отправится на специальном поезде из Мурманска на отдых в Краснодарский край 30 мая, сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области.
"Первая группа детей на отдых в оздоровительные учреждения Краснодарского края отправится специальным составом Мурманск - Анапа", - сказали в пресс-службе.
Специализированные детские составы создаются в этом году впервые. По договоренности властей региона с РЖД они отправятся по маршрутам Мурманск - Самара и Мурманск - Анапа. В каждом таком составе предусмотрены вагоны-рестораны, вагоны с системой кондиционирования воздуха, биотуалеты, сопровождение медработников и сотрудников органов внутренних дел.
По данным властей, в этом году более 37 тыс. детей из Заполярья отправятся на организованный отдых, объемы поддержки по сравнению с прошлым годом снижены не будут. Как сообщала министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко, на проведение детской оздоровительной кампании в течение года в областном бюджете предусмотрены средства в объеме 275,5 млн рублей. При этом две трети детей летом отдохнут за пределами региона, порядка 60% из них - на побережьях Черного и Азовского морей.
Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оплата путевки, проезда к месту отдыха и обратно осуществляется за счет бюджетных средств, родители оплачивают только питание в пути следования. В детские оздоровительные учреждения на территории области все дети направляются бесплатно.