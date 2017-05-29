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Хованская внесет поправку о расселении коммуналок в законопроект о реновации

Общество
29 мая, 14:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

В настоящее время также согласовываются поправки о порядке голосования, отметила депутат

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Глава думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская намерена внести в законопроект о реновации жилого фонда Москвы поправку о расселении коммуналок.

"Мы попробуем, я вам не могу обещать, потому что у меня один голос, и наша фракция тоже небольшая. Уверена, что фракция КПРФ нас тоже поддержит, но важно, как решит фракция большинства. Я, конечно, буду просить о том, чтобы принять поправку о ликвидации коммунального заселения, зачем же плодить коммуналки", - сказала журналистам Хованская.

Также депутат отметила, что в настоящий момент идет согласование поправок о порядке голосования жильцов домов, которые могут быть снесены по программе реновации.

Ранее о возможности внесения поправок о расселении коммунальных квартир в законопроект о реновации заявлял мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме того, зампредседателя Госдумы, депутат от Люблинского одномандатного округа столицы Петр Толстой сообщал, что жители коммуналок получат небольшие, но отдельные квартиры в рамках программы реновации.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые "хрущевки" в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн квадратных метров.

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Однако пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. Бизнесу, который располагается сейчас на первых этажах в пятиэтажках, планируется предоставлять равнозначное по площади помещение в новых домах или денежную компенсацию.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.

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