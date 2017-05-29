Минобрнауки подготовит в этом году программу по борьбе с "группами смерти"

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Минобрнауки подготовит к октябрю текущего года программу по борьбе с "группами смерти" в соцсетях, сообщила в Совете Федерации глава ведомства Ольга Васильева.
"Надеюсь, к октябрю текущего года мы сможем (представить - прим. ТАСС) одну из моделей, работающих (эффективно - прим. ТАСС), как нам кажется, апробированных, против этих "групп смерти", - сказала Васильева.