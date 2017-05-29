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На серой ветке метро Москвы начал курсировать тематический поезд "Россия - моя история"

Общество
29 мая, 14:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Для оформления поезда использовались иллюстрации и высказывания известных политиков, ученых и деятелей искусства

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© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Тематический поезд "Россия - моя история", оформленный иллюстрациями и цитатами российских государственных, военных и культурных деятелей, запустили на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена. Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы.

"Оформление интерьеров вагонов посвящено одноименному историческому парку, который работает в павильоне № 57 на ВДНХ (мультимедийный исторический парк "Россия - моя история" - прим. ТАСС). Интерактивная экспозиция с помощью инфографики, 3D-моделирования и современных цифровых технологий рассказывает об отечественной истории от Рюриковичей до наших дней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в оформлении поезда использованы иллюстрации и высказывания известных деятелей политики, науки, культуры и искусства. "Это восьмой тематический поезд, который подготовлен с участием Российского военно-исторического общества (РВИО). Он очень красивый и концептуальный. Будем надеяться, что многие люди начнут интересоваться отечественной историей", - приводятся на сайте слова председателя РВИО Андрея Назарова.

Мультимедийный исторический парк "Россия - моя история" начал работу в конце декабря 2015 года. В его основу вошли выставки одноименного цикла, проходившие в зале "Манеж": "Рюриковичи" и "Романовы", "От великих потрясений к Великой Победе. 1914-1945 годы".

Четвертая экспозиция проекта, посвященная периоду с 1945 по 2016 год, займет свое место в историческом парке в 2017 году. В декабре прошлого года в парке открылась трехмерная панорама "Москва. 1941. Контрнаступление", рассказывающая о бое близ Москвы в селе Ивановское в конце декабря 1941 года и об истории героического подвига бойцов 64-й отдельной морской стрелковой бригады.

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