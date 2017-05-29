Памятник "Ботик Петра Первого" открыт в Североморске

МУРМАНСК, 29 мая. /ТАСС/. Памятник "Ботик Петра Первого" открыт на главной базе Северного флота (СФ) в Североморске. Как сообщили в пресс-службе СФ, церемонию открытия возглавил командующий СФ вице-адмирал Николай Евменов.

"Торжественная церемония открытия памятника "Ботик Петра Первого" состоялась на территории Североморского кадетского корпуса", - уточнили в пресс-службе.

Евменов отметил, что не случайно данный памятник открыт на территории Североморского кадетского корпуса. "Когда-то юный Петр I начал осваивать тонкости морского дела на ботике "Святой Николай", так и североморские кадеты постигают основы военной подготовки в учебном заведении. Поэтому именно здесь открыт такой памятник в преддверии 1 июня - 284-й годовщины со Дня образования Северного флота", - приводит пресс-служба слова командующего.

Памятник "Ботик Петра Первого" в Североморске - это копия деревянного ботика Петра Первого "Святой Николай", известного как "дедушка" русского флота" и сохранившегося до наших дней в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге. За основу памятника в Североморске была взята мореходная шлюпка - шестивесельный ял.

Северный флот шефствует Североморским кадетским корпусом с сентября 2014 года, с момента его открытия. Управления и службы штаба Северного флота и воинские части закреплены за конкретными учебными классами. Офицеры совместно с педагогами кадетского корпуса организуют работу по профессиональной ориентации выпускников, оказывают помощь при отборе кандидатов для поступления в Нахимовское военно-морское училище и в высшие учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации.