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Писатель Олег Рой станет одним из создателей детского экологического мультсериала

Общество
29 мая, 14:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Олег Рой - автор серии книг "Джинглики", по мотивам которых создан одноименный мультсериал для детей

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Писатель Олег Рой уже несколько месяцев работает над создание экологического мультсериала для детей, первые серии которого могут выйти уже этой осенью. Об этом Рой рассказал во время пресс-конференции в ТАСС.

"Сейчас мы отработали линейку героев. Сейчас идет согласование, смотрим, как их принимают не только в министерстве, но, самое главное, как их принимают наши маленькие зрители. Сейчас есть несколько маленьких историй, которые закончены, они уже получили одобрение как у моих коллег, так и у издательского дома. Следующий шаг - мы сегодня работаем с несколькими студиями, чтобы пойти и начать делать первые пилоты. Так, постепенно, я думаю, что в течение этого года лета и осени мы дойдем до того, что мы сможем презентовать интересный детский, интерактивный, мультипликационный, как я говорю, самый чисто экологически мультфильм мира", - сказал Рой.

По словам писателя, работа над мультипликационным сериалом идет уже восьмой месяц, совместно с Росприроднадзором и фондом защиты природы и охраны окружающей среды "Экокультура", которые отвечают за экологическую составляющую.

"Это сериал, это не мультфильм большой. Пока планируется в голове 26 серий как первый сезон, а дальше можно и 260 сделать. Лишь бы нашему маленькому человеку (детям-зрителям - прим. ТАСС) действительно понравился экологически чистый продукт", - добавил Рой.

Олег Рой - автор серии книг "Джинглики", по мотивам которых создан одноименный мультсериал для детей.

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