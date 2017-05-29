Арктическую энциклопедию представили на международном книжном салоне в Петербурге

АРХАНГЕЛЬСК, 29 мая. /ТАСС/. Арктическую энциклопедию в двух томах представили на Петербургском международном книжном салоне. Об этом ТАСС сообщила редактор издательства "Паулсен", выпустившего книгу, Елена Аврамовски.

"Эта книга уникальна, она содержит более четырех тысяч статей, над ней работали более ста авторов не только из Москвы, Архангельска, Санкт-Петербурга, но и со всей страны. Энциклопедия может использоваться не только для учебных целей, но и для всех людей, которые интересуются Арктикой", - сказала Аврамовски.

По ее словам, первой книгой, которую в 2004 году выпустило издательство "Паулсен", была "Северная энциклопедия". Это издание взято за основу, но значительно переработано. Общий объем книги - около 1500 страниц с цветными вкладками, картами, фотографиями и рисунками.

Материалы в книге распределены по 9 тематическим разделам: географические объекты; растительность, животный мир, охрана природы; климат и его изменения; природные условия; коренные и малочисленные народы; социально-экономическое развитие; международные отношения и организации; культура, наука, образование, религия; история исследования и освоения. Разделы про международные отношения и климат являются новыми.

"В этом издании есть информация и о наших соседях по Арктике - о других странах", - сказала Аврамовски. Пока тираж энциклопедии 200 экземпляров. В начале июня книгу планируется представить в Северном Арктической федеральном университете в Архангельске. Как отметила Аврамовски, в планах издательства создание базы глобальных знаний об Арктике.

ТАСС является генеральным информационным партнером Петербургского международного книжного салона.