Апробация ЕГЭ по английскому языку как обязательного пройдет в 2020 году

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Ряд регионов напишет ЕГЭ по английскому языку в 2020 году в режиме апробации. Об этом сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева на пресс-конференции.

"Страна готовится медленно, но верно к сдаче иностранных языков, в 2022 году сдача ЕГЭ по иностранному языку будет обязательной. В 2020 году в ряде регионов ЕГЭ пройдет в апробационном режиме", - отметила Васильева.

Ранее министр также заявляла, что в 2020 году выпускники школ будут сдавать обязательный ЕГЭ по истории.