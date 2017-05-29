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Апробация ЕГЭ по английскому языку как обязательного пройдет в 2020 году

Общество
29 мая, 14:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева также заявляла, что в 2020 году выпускники школ будут сдавать обязательный ЕГЭ по истории

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Ряд регионов напишет ЕГЭ по английскому языку в 2020 году в режиме апробации. Об этом сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева на пресс-конференции.

"Страна готовится медленно, но верно к сдаче иностранных языков, в 2022 году сдача ЕГЭ по иностранному языку будет обязательной. В 2020 году в ряде регионов ЕГЭ пройдет в апробационном режиме", - отметила Васильева.

Ранее министр также заявляла, что в 2020 году выпускники школ будут сдавать обязательный ЕГЭ по истории.

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