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Патриарх Кирилл: в Киргизии уникальная атмосфера отношений между этносами и религиями

Общество
29 мая, 15:00 UTC+3 БИШКЕКА БИШКЕКА 29, мая. /ТАСС

Предстоятель РПЦ выразил президенту Киргизии благодарность за внимание к православной церкви

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БИШКЕКА, 29 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл выразил благодарность президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву за внимание к православной церкви и отметил, что в республике сложились уникальные отношения между представителями различных этносов и религий. Об этом предстоятель РПЦ заявил во время встречи с главой киргизского государства, сообщила пресс-служба Атамбаева.

"Присутствие православной церкви здесь формирует многонациональное, многоконфессиональное измерение всего кыргызского общества", - приводит пресс-служба слова патриарха.

По его словам, отношения между религиями складываются "по разному". "Я имел возможность увидеться с муфтием мусульман Кыргызстана и пообщаться с нашим духовенством, могу сказать, что здесь уникальная атмосфера в отношениях между национальностями, между религиями, это формирует устойчивость общества", - продолжил патриарх, отметив роль президента Атамбаева в этом процессе. "И хотел бы вас поздравить с этим, потому что без прямого участия президента и власти сформировать такую уникальную конструкцию достаточно сложно", - подчеркнул патриарх.

По сообщению пресс-службы, во время встречи Атамбаев рассказал собеседнику о проводимой в Киргизии политике в религиозной сфере и "основных тенденциях в области религии". "В ходе встречи президент и патриарх Кирилл обсудили вопросы, касающиеся роли и значения религиозного образования в противодействии радикализму, а также тенденций развития религиозной ситуации", - подчеркивается в сообщении.

Патриарх Кирилл прибыл в Киргизию с первосвятительским визитом 27 мая. В рамках визита он освятил Воскресенский кафедральный собор Бишкека и камень на месте строительства православной гимназии при соборе святого князя Владимира. Также предстоятель РПЦ встретился с премьер-министром Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, муфтием республики Максатбеком ажы Токтомушевым и принял участие в презентации в Киргизско-Российском (Славянском) университете его книги "Свобода и ответственность: в поисках гармонии", которая была издана на киргизском языке.

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Персоны
Кирилл (патриарх) Атамбаев, Алмазбек Шаршенович
Страны
Россия Киргизия
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