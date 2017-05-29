Патриарх Кирилл: в Киргизии уникальная атмосфера отношений между этносами и религиями

БИШКЕКА, 29 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл выразил благодарность президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву за внимание к православной церкви и отметил, что в республике сложились уникальные отношения между представителями различных этносов и религий. Об этом предстоятель РПЦ заявил во время встречи с главой киргизского государства, сообщила пресс-служба Атамбаева.

"Присутствие православной церкви здесь формирует многонациональное, многоконфессиональное измерение всего кыргызского общества", - приводит пресс-служба слова патриарха.

По его словам, отношения между религиями складываются "по разному". "Я имел возможность увидеться с муфтием мусульман Кыргызстана и пообщаться с нашим духовенством, могу сказать, что здесь уникальная атмосфера в отношениях между национальностями, между религиями, это формирует устойчивость общества", - продолжил патриарх, отметив роль президента Атамбаева в этом процессе. "И хотел бы вас поздравить с этим, потому что без прямого участия президента и власти сформировать такую уникальную конструкцию достаточно сложно", - подчеркнул патриарх.

По сообщению пресс-службы, во время встречи Атамбаев рассказал собеседнику о проводимой в Киргизии политике в религиозной сфере и "основных тенденциях в области религии". "В ходе встречи президент и патриарх Кирилл обсудили вопросы, касающиеся роли и значения религиозного образования в противодействии радикализму, а также тенденций развития религиозной ситуации", - подчеркивается в сообщении.

Патриарх Кирилл прибыл в Киргизию с первосвятительским визитом 27 мая. В рамках визита он освятил Воскресенский кафедральный собор Бишкека и камень на месте строительства православной гимназии при соборе святого князя Владимира. Также предстоятель РПЦ встретился с премьер-министром Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, муфтием республики Максатбеком ажы Токтомушевым и принял участие в презентации в Киргизско-Российском (Славянском) университете его книги "Свобода и ответственность: в поисках гармонии", которая была издана на киргизском языке.