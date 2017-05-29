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Хакеры атаковали портал онлайн-наблюдения за ЕГЭ

Общество
29 мая, 15:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Как сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, атаки были отбиты, и никак на ход экзамена не повлияли

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Хакеры в день сдачи ЕГЭ географии и информатике атаковали портал онлайн-наблюдения за экзаменами. Об этом сообщил на пресс-конференции глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Инфографика Что запрещено на ЕГЭ

Что запрещено на ЕГЭ

Чем нельзя пользоваться на Едином госэкзамене. Инфографика ИТАР-ТАСС

"Такие атаки (хакерские) были, в частности, на портал ЕГЭ "Ростелекома". Они все были отбиты, и никак на ход экзамена не повлияли, но все меры информационной безопасности предусмотрены", - сказал Кравцов.

Он также обратился к хакерам. "Хочу обратиться к тем, кто эти атаки организовывает. Зачем вы это делаете? Ребята сдают экзамен, это весьма ответственное мероприятие", - подчеркнул глава ведомства, предложив хакерам стать онлайн- наблюдателями, а не мешать проведению ЕГЭ.

29 мая в России стартовал основный этап ЕГЭ, он продлится до 1 июля. 29 мая выпускники сдают экзамены по географии и информатике. ЕГЭ по географии сдают 65,5 тысяч человек, по информатике - 21,5 тысяч человек. Результаты станут известны не позднее 14 июня.

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