Хакеры атаковали портал онлайн-наблюдения за ЕГЭ

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Хакеры в день сдачи ЕГЭ географии и информатике атаковали портал онлайн-наблюдения за экзаменами. Об этом сообщил на пресс-конференции глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
"Такие атаки (хакерские) были, в частности, на портал ЕГЭ "Ростелекома". Они все были отбиты, и никак на ход экзамена не повлияли, но все меры информационной безопасности предусмотрены", - сказал Кравцов.
Он также обратился к хакерам. "Хочу обратиться к тем, кто эти атаки организовывает. Зачем вы это делаете? Ребята сдают экзамен, это весьма ответственное мероприятие", - подчеркнул глава ведомства, предложив хакерам стать онлайн- наблюдателями, а не мешать проведению ЕГЭ.
29 мая в России стартовал основный этап ЕГЭ, он продлится до 1 июля. 29 мая выпускники сдают экзамены по географии и информатике. ЕГЭ по географии сдают 65,5 тысяч человек, по информатике - 21,5 тысяч человек. Результаты станут известны не позднее 14 июня.