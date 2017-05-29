Воробьев: палаточные лагеря должны сообщать муниципалитетам о прибытии детей

Власти Москвы помогут жителям пятиэтажек переехать в стартовые домаОбщество 29 мая, 16:43
В Госкорпорация по ОрВД прошел координационный совет директоровНовости партнеров 29 мая, 16:29
ЦБ РФ перенес сроки завершения реформы лизинга на 2021 г.Экономика и бизнес 29 мая, 16:21
Шквалистый ветер повалил деревья в ряде округов МосквыОбщество 29 мая, 16:14
ФГК до конца года снижает стоимость перевозки минудобрений по России на 5%Транспорт 29 мая, 15:59
Чартерные рейсы "ВИМ-Авиа" задержаны из-за проведения планового технического обслуживанияОбщество 29 мая, 15:59
На внешней поверхности МКС обнаружен планктон из Баренцева моря и бактерии с МадагаскараКосмос 29 мая, 15:58
Одесские радикалы грозят сорвать концерт Ивана ДорнаМеждународная панорама 29 мая, 15:56
Теннисист Рублев не сумел выйти во второй круг Roland GarrosСпорт 29 мая, 15:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил на федеральном уровне обязать организаторов палаточных лагерей уведомлять муниципалитеты о прибытии групп детей на их территорию.
"Что касается палаточных лагерей. Действительно, такая практика существует во многих регионах, в этой связи у меня два предложения. Первое: если какая-то юридическая организация или субъект вывозит детей в палаточный лагерь или места детского отдыха, необходима федеральная норма об обязательном уведомлении", - заявил он в ходе заседания профильного координационного совета при президенте РФ в Совете Федерации.
Уведомление о прибытии детей позволит муниципалитету контролировать ситуацию, а МЧС и другим службам оперативно реагировать в случае надобности, пояснил глава региона.
Второе предложение губернатора региона касается конкурсной документации при организации летнего отдыха детей. "Сегодня на основании постановления правительства все-таки явное преимущество отдается тем, кто давно работает, три и более года. Получается, что вход новых предприимчивых компаний весьма затруднен. Если можно, рассмотреть еще и это ограничение", - резюмировал Воробьев.
Летом 2017 года в Московской области отдохнут более 350 тыс. детей в возрасте от 7 до 15 лет, из них более 40 тыс. - по льготным путевкам. Всего в регионе в 2017 году будут работать 87 загородных детских оздоровительных лагерей и 9 реабилитационных центров. На детскую оздоровительную кампанию 2017 года из консолидированного бюджета власти Подмосковья выделили порядка 1,5 млрд рублей.