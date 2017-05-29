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Воробьев: палаточные лагеря должны сообщать муниципалитетам о прибытии детей

Общество
29 мая, 15:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

По словам губернатора Московской области, данная мера позволит муниципалитету и МЧС оперативно реагировать в случае необходимости

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил на федеральном уровне обязать организаторов палаточных лагерей уведомлять муниципалитеты о прибытии групп детей на их территорию.

"Что касается палаточных лагерей. Действительно, такая практика существует во многих регионах, в этой связи у меня два предложения. Первое: если какая-то юридическая организация или субъект вывозит детей в палаточный лагерь или места детского отдыха, необходима федеральная норма об обязательном уведомлении", - заявил он в ходе заседания профильного координационного совета при президенте РФ в Совете Федерации.

Уведомление о прибытии детей позволит муниципалитету контролировать ситуацию, а МЧС и другим службам оперативно реагировать в случае надобности, пояснил глава региона.

Второе предложение губернатора региона касается конкурсной документации при организации летнего отдыха детей. "Сегодня на основании постановления правительства все-таки явное преимущество отдается тем, кто давно работает, три и более года. Получается, что вход новых предприимчивых компаний весьма затруднен. Если можно, рассмотреть еще и это ограничение", - резюмировал Воробьев.

Летом 2017 года в Московской области отдохнут более 350 тыс. детей в возрасте от 7 до 15 лет, из них более 40 тыс. - по льготным путевкам. Всего в регионе в 2017 году будут работать 87 загородных детских оздоровительных лагерей и 9 реабилитационных центров. На детскую оздоровительную кампанию 2017 года из консолидированного бюджета власти Подмосковья выделили порядка 1,5 млрд рублей.

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