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Глава Минобрнауки рассказала о подготовке плана мероприятий Десятилетия детства

Общество
29 мая, 15:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

По словам Ольги Васильевой, будет затронут очень большой комплекс вопросов, в том числе воспитание, образование и организация отдыха

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Министр образования и науки РФ Ольга Васильева

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Воспитание, образование, организация отдыха и ряд других вопросов будут затронуты при составлении плана мероприятий Десятилетия детства. Об этом в понедельник сообщила на пресс-конференции глава Минобрнауки Ольга Васильева.

"Указ был подписан сегодня. Это одно из важнейший событий. В течение трех месяцев мы должны представить план, как будет проводиться это десятилетие", - сказала министр.

По ее словам, будет затронут очень большой комплекс вопросов. "Это и воспитание, и образование, это и вопросы дополнительного образования, это вопросы детского отдыха, потому что начинается детский отдых с 1 июня, это дети- сироты и дети с ОВЗ, и семейные вопросы, и наша работа с родителями. То есть весь комплекс вопросов, которыми занимается Министерство образования и науки, только, я думаю, это будет более детально и более глубоко", - отметила Васильева.

29 мая президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 2018-2027 годов в РФ Десятилетием детства. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нем отмечается, что это решение принято "в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы".

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