Чартерные рейсы "ВИМ-Авиа" задержаны из-за проведения планового технического обслуживания

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Задержка большинства чартерных рейсов "ВИМ-Авиа" возникла из-за проведения планового технического обслуживания воздушных судов. Расписание рейсов будет выправляться к концу дня, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Этот фактор (техническое обслуживание - прим. ТАСС), а также начало сезона отпусков, которое в этом году характеризуется небывало высоким для конца мая усилением роста пассажиропотока, в частности, на курорты Турции, привело к веерному характеру задержек и к переносам рейсов", - говорится в сообщении.

Всем пассажирам, рейсы которых были задержаны, будут предоставлены напитки, питание и размещение в гостинице. Обязательства перед пассажирами и туроператорами будут выполнены в полном объеме, отмечают в пресс-службе.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 29 мая сообщила ТАСС, что большинство ее чартерных рейсов задержали на прибытие и вылет из аэропорта Домодедово. На пять часов задержался вылет рейса из Даламана, на час - из Гуанчжоу, на два часа - из Благовещенска, на два с половиной часа - из Салоников, на четыре часа - из Сочи, на шесть часов - из Махачкалы, на четыре часа - из Симферополя, на восемь часов - из Ларнаки, еще один рейс из Ларнаки - на 11 часов. Из Краснодара рейс задержан более чем на пять часов, из Санкт-Петербурга - более чем на два часа, из Еревана - более чем на три часа.