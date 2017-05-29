Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.05:
$ 56.71
€ 63.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чартерные рейсы "ВИМ-Авиа" задержаны из-за проведения планового технического обслуживания

Общество
29 мая, 15:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что всем пассажирам, рейсы которых были задержаны, предоставят напитки, питание и размещение в гостинице

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Татьяна Белякова/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Задержка большинства чартерных рейсов "ВИМ-Авиа" возникла из-за проведения планового технического обслуживания воздушных судов. Расписание рейсов будет выправляться к концу дня, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Этот фактор (техническое обслуживание - прим. ТАСС), а также начало сезона отпусков, которое в этом году характеризуется небывало высоким для конца мая усилением роста пассажиропотока, в частности, на курорты Турции, привело к веерному характеру задержек и к переносам рейсов", - говорится в сообщении.

Всем пассажирам, рейсы которых были задержаны, будут предоставлены напитки, питание и размещение в гостинице. Обязательства перед пассажирами и туроператорами будут выполнены в полном объеме, отмечают в пресс-службе.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 29 мая сообщила ТАСС, что большинство ее чартерных рейсов задержали на прибытие и вылет из аэропорта Домодедово. На пять часов задержался вылет рейса из Даламана, на час - из Гуанчжоу, на два часа - из Благовещенска, на два с половиной часа - из Салоников, на четыре часа - из Сочи, на шесть часов - из Махачкалы, на четыре часа - из Симферополя, на восемь часов - из Ларнаки, еще один рейс из Ларнаки - на 11 часов. Из Краснодара рейс задержан более чем на пять часов, из Санкт-Петербурга - более чем на два часа, из Еревана - более чем на три часа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
14
Московский велопарад собрал рекордные 40 тысяч участников
13
В Москве состоялся Зеленый марафон "Бегущие сердца"
Президент России Владимир Путин во время поклонения мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя, 24 мая
4
Путин приложился к мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Послу РФ в Черногории вручили ноту протеста из-за задержания депутата в Москве
2
Путин и Макрон проводят в Версале свою первую встречу
3
Шквалистый ветер повалил деревья в ряде округов Москвы
4
Песков: история с задержанием мальчика на Арбате - вопрос правоохранительных органов
5
Суд в Москве признал экстремистской книгу экс-полпреда на Сахалине
6
Стоматолога в Петербурге подозревают в удалении 22 здоровых зубов у пациентки
7
Матвиенко: "Десятилетие детства" станет продолжением стратегии действий в интересах детей
Темы дня
Загрузка...
Реклама