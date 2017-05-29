Шквалистый ветер повалил деревья в ряде округов Москвы

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Шквалистый ветер повалил деревья и легкие щиты в ряде округов Москвы. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"Сильным ветром уже повалены деревья на юго-востоке, западе и в центре Москвы, на многих улицах упавшими деревьями повреждены автомобили, в некоторых районах сорваны легкие рекламные щиты", - сказал собеседник агентства.
Очевидцы утверждают, что на востоке Москвы на Первомайской улице снесло детскую площадку и повалило детскую горку. Жители района Печатники стали свидетелями того, как порывами ветра разбросало мусорные контейнеры.
Пользователи соцсетей пишут, что ураган в Москве срывает крыши и переворачивает "ракушки".
"На Павелецкой порывом ветра сорвало крышу со стоянки для автомобилей", - написал один из очевидцев.
О падении деревьев сообщают из разных районов города. Так, например, дерево упало на тротуар на Петровке. Крупное дерево сломалось также в районе Коптево. Много сообщений о поломанных деревьях на юге столицы.
Некоторые сообщают о "летающих" гаражах-ракушках. С одной из пятиэтажек на востоке Москвы сорвало металлический лист с крыши.
Много сообщений о разрушениях в Подмосковье. Очевидцы выложили в сеть фотографии, на которой запечатлена рухнувшая от порыва ветра так называемая пирамида Голода на Новорижском шоссе.
Информация о пострадавших в экстренные службы пока не поступала.
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у-жа-С что творится. Налетела туча за 5 минут и висит, ветром дует. Всё серое, листья вверх вздымаются, страшно. Прямо на глазах ветром поломало и повалило тополь. Трамвайчики стоят и не едут. Хорошо, что я пухлая, и меня ветром не снесёт когда с работы пойду ))) В такую погоду надо нам с мужем и котом пирожки с чаем пить */ага, пирожки тоже пить/*, смотреть фильмы страшные и под одеялом сидеть! И вязать А не этот вот всё. Кстати, вязать надо что-то радужно-ассоциативное для марафона #miniknit_начало погода соответствует #шторм #гроза #город #ветер #погода #ужас #Москва #дождь
Ранее Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о грозовом дожде с градом и усилении ветра в столице. "С 13:30 29 мая до 7:00 30 мая в Москве, включая ТиНАО, местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер при грозе с порывами 17-22 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.