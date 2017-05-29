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Шквалистый ветер повалил деревья в ряде округов Москвы

Общество
29 мая, 16:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

На многих улицах столицы в результате падения деревьев повреждены автомобили, сорваны рекламные щиты

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© Полина Левина/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Шквалистый ветер повалил деревья и легкие щиты в ряде округов Москвы. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Сильным ветром уже повалены деревья на юго-востоке, западе и в центре Москвы, на многих улицах упавшими деревьями повреждены автомобили, в некоторых районах сорваны легкие рекламные щиты", - сказал собеседник агентства.

Очевидцы утверждают, что на востоке Москвы на Первомайской улице снесло детскую площадку и повалило детскую горку. Жители района Печатники стали свидетелями того, как порывами ветра разбросало мусорные контейнеры.

Пользователи соцсетей пишут, что ураган в Москве срывает крыши и переворачивает "ракушки". 

"На Павелецкой порывом ветра сорвало крышу со стоянки для автомобилей", - написал один из очевидцев.

О падении деревьев сообщают из разных районов города. Так, например, дерево упало на тротуар на Петровке. Крупное дерево сломалось также в районе Коптево. Много сообщений о поломанных деревьях на юге столицы.

Некоторые сообщают о "летающих" гаражах-ракушках. С одной из пятиэтажек на востоке Москвы сорвало металлический лист с крыши.

Много сообщений о разрушениях в Подмосковье. Очевидцы выложили в сеть фотографии, на которой запечатлена рухнувшая от порыва ветра так называемая пирамида Голода на Новорижском шоссе.

Информация о пострадавших в экстренные службы пока не поступала.

#гроза

Публикация от ≈~Даша~≈ (@_dashka_0391_)

Фантомас разбушевался ⛈#май #майвмоскве #гроза

Публикация от Маруся (@gvozdik_maria)

#ураганмосква ⛈ #гроза #алтуфьево #деревьяупали #ураганалтуфьево

Публикация от ∙millen_em∙ (@millen_em)

у-жа-С что творится. Налетела туча за 5 минут и висит, ветром дует. Всё серое, листья вверх вздымаются, страшно. Прямо на глазах ветром поломало и повалило тополь. Трамвайчики стоят и не едут. Хорошо, что я пухлая, и меня ветром не снесёт когда с работы пойду ))) В такую погоду надо нам с мужем и котом пирожки с чаем пить */ага, пирожки тоже пить/*, смотреть фильмы страшные и под одеялом сидеть! И вязать А не этот вот всё. Кстати, вязать надо что-то радужно-ассоциативное для марафона #miniknit_начало погода соответствует #шторм #гроза #город #ветер #погода #ужас #Москва #дождь

Публикация от Катя - спасаю мир и хочу спать (@ekviski)

Ранее Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о грозовом дожде с градом и усилении ветра в столице. "С 13:30 29 мая до 7:00 30 мая в Москве, включая ТиНАО, местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер при грозе с порывами 17-22 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

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