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Шквалистый ветер повалил несколько сосен в резиденции Медведева

Общество
29 мая, 16:35 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 29, мая. /ТАСС

Одно дерево упало в нескольких метрах от служебной автостоянки, машины участников совещания у главы кабинета министров не пострадали

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ГОРКИ, 29 мая. /ТАСС/. Шквалистый ветер и сильный дождь в ряде районов Москвы и Подмосковья не обошли стороной и резиденцию премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Несколько сосен высотой с трехэтажный дом в Горках не выдержали урагана и упали на газон и одну из подъездных дорожек. Как передает корреспондент ТАСС, одна из сосен упала буквально в паре метров от служебной автостоянки. Машины участников совещания у главы кабинета министров не пострадали. В настоящий момент рабочие стараются убрать сосну, перекрывшую подъездную дорожку. Кроме того, порывами ветра сломаны два металлических флагштока.

Ранее Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о грозовом дожде с градом и усилении ветра в столице. "С 13:30 29 мая до 7:00 30 мая в Москве (включая ТиНАО) местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер при грозе с порывами 17-22 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Сильным ветром уже повалены деревья на юго-востоке, западе и в центре Москвы, на многих улицах упавшими деревьями повреждены автомобили, в некоторых районах сорваны легкие рекламные щиты", - сказал собеседник агентства. Очевидцы утверждают, что на востоке Москвы на Первомайской улице с корнем вырвало детскую площадку и повалило детскую горку.

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