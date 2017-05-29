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Качество окружающей среды на 15% территории РФ остается неудовлетворительным

Общество
29 мая, 16:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Абелин отметил, что одной из причин является сырьевая ориентация отечественной экономики

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Качество окружающей среды на 15% территории РФ остается неудовлетворительным. Такую оценку помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Абелин привел журналистам в интервью, которое было дано в преддверии 25-летия СБ РФ. "Качество окружающей среды примерно на 15% территории Российской Федерации является неудовлетворительным", - подчеркнул он.

"Сырьевая ориентация отечественной экономики, замедление темпов внедрения современных технологий, особенно энергоэффективных, высокотехнологичных и ресурсосберегающих производств, способствуют росту техногенной нагрузки на природные комплексы, ведут к значительным потерям природных ресурсов и загрязнению окружающей среды", - заявил представитель Совбеза. По его словам, главной экологической проблемой при освоении арктического шельфа, с которой столкнулось мировое сообщество и российские недродобывающие компании, стало отсутствие эффективных технологий ликвидации разливов нефти в условиях сложных погодных условий (низкие температуры, сильные ветра и течения, полярная ночь и крупные скопления дрейфующего льда). "Очевидно, что эффективная реализация экологической политики Российской Федерации на континентальном шельфе должна достигаться путем концентрации технологических и финансовых ресурсов, объединения усилий государства и ведущих российских топливно-энергетических компаний", - уверен Абелин.

Говоря о продовольственной безопасности, он отметил, что уровень производства основной сельскохозяйственной продукции стабилизировался. Дефицит продовольствия ликвидирован за счет развития таких приоритетных направлений, как животноводство, свиноводство, семеноводство и племенное хозяйство, а также мелиорация сельскохозяйственных земель. "Показатели продовольственной безопасности остаются ниже пороговых значений Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации только по доле отечественной продукции животноводства по молоку и молочным продуктам и по соли пищевой", - добавил помощник секретаря Совбеза РФ.

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