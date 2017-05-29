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Более 70 бригад ЦОДД перешли в усиленный режим работы из-за урагана в Москве

Общество
29 мая, 17:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

В городе также совершают объезды пять экипажей дорожного патруля

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Работа Центра организации дорожного движения (ЦОДД) усилена из-за урагана в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ЦОДД.

"В связи со штормовым предупреждением в Москве усилена работа Центра организации дорожного движения. Более 70 бригад ЦОДД переведено на усиленный режим работы и готовы выехать в любое время на место и устранить поломки светофоров и дорожных знаков", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в городе усиленно работают пять экипажей дорожного патруля, которые совершают объезды. "Ливни и сильные порывы ветра могут создать аварийные ситуации на дорогах и повредить часть объектов инфраструктуры, - добавили в ЦОДД. - Просим москвичей, заметивших в столице покосившийся знак или светофор, позвонить контакт-центр Московский транспорт по номеру 3210, специалисты оперативно устранят поломки".

Ранее ГУ МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о грозовом дожде с градом и усилении ветра в столице. "С 13:30 29 мая до 7:00 30 мая в Москве, включая ТиНАО, местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер при грозе с порывами 17-22 м/с", - уточнили в ведомстве.

Как сообщил ТАСС в экстренных службах столицы, жертвами урагана в Москве стали шесть человек.

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