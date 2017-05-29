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Фонд реновации в Москве может заняться продажей "излишков" квартир

Общество
29 мая, 17:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Планируется, что Фонд содействия реновации будет наделен правом выступать застройщиком и привлекать деньги юридических лиц по договорам долевого участия

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Фонд содействия реновации жилищного фонда, который планируется создать в Москве для расселения пятиэтажек второй очереди, в будущем может получить возможность продавать оставшиеся квартиры в новых домах после сноса ветхого жилья. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

"Фонд реновации теоретически может заняться реализацией свободных квартир, которые могут остаться после постройки новых домов на месте сносимых пятиэтажек" , - сказал он.

В начале марта 2017 года в Госдуму РФ было внесено предложение о создании Фонда содействия реновации жилищного фонда в Москве для расселения пятиэтажек второй очереди. Предполагается, что фонд будет юридическим лицом и может быть наделен правом выступать застройщиком и привлекать деньги юридических лиц по договорам долевого участия.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые "хрущевки" в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн квадратных метров.

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Однако пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. Бизнесу, который располагается сейчас на первых этажах в пятиэтажках, планируется предоставлять равнозначное по площади помещение в новых домах или денежную компенсацию.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.

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