В 2017 году на ремонт и строительство дорог на Ямале выделят около 9 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) направят на ремонт и строительство дорог в регионе в 2017 году почти 9 млрд рублей, что почти на 14% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В 2017 году, несмотря на сложную экономическую ситуацию, мы запланировали масштабные ремонтные и строительные работы, а также новые организационные решения. Общий объем финансирования дорожного строительства в 2016 году составил 7 млрд 892 млн рублей. В 2017 году запланировано увеличение до 8 млрд 991 млн рублей", - цитирует пресс-служба первого заместителя губернатора ЯНАО Алексея Ситникова.

В нынешнем году планируется построить 39 км дороги между городами Надым и Салехард, которая является частью проекта по строительству Северного широтного хода. "На строительство дороги, протяженность которой 344 км, в 2016 году было направлено 3 млрд 138 млн рублей. На сегодня введено в эксплуатацию почти 170 км, из них более половины с асфальтобетонным покрытием - 105 км. К концу этого года при условии надлежащего финансирования планируется ввод 39 км", - сообщили в пресс-службе.

По данным властей ЯНАО, протяженность сети дорог регионального значения на Ямале составляет 1,271 тыс. км. "В этом году текущий ремонт предстоит на 27 км автодорог регионального значения, капитальный ремонт ждет 25 км дорог. Ямочный ремонт и устранение просадок проведут на площади более 160 тыс. квадратных метров", - рассказали в пресс-службе.

Строительство Северного широтного хода, о котором идет речь, свяжет Ямал с Уралом и Северо-Западом России и обеспечит связь транспортной системы России через порт Сабетта (ЯНАО) с Северным морским путем. Протяженность железнодорожного полотна составит 707 км. Проект нацелен на развитие портовой и транспортной инфраструктуры, строительство газотранспортной системы полуострова Ямал. Северный широтный ход откроет доступ к арктическим шельфам, сделает возможным их освоение, свяжет основные углеводородные месторождения на Севере с транспортными артериями страны, а также обеспечит кратчайший круглогодичный транзит полезных ископаемых на рынки Европы, Северной Америки и стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).