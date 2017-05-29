В Москве 29 мая может выпасть более 10% месячной нормы осадков

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Больше 10% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в понедельник, после чего их количество с начала мая достигнет 160% от нормы, сообщил представитель Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

Он отметил, что сейчас идет сильный, но кратковременный дождь. Ливень начался в 15:45, и за полчаса выпало 3 миллиметра осадков. По словам специалиста, 29 мая может выпасть еще 3 миллиметра.

"Норма в этом месяце - 51 миллиметр. У нас уже без сегодняшних осадков - 76,3 миллиметра - это 149,6%. Ожидаем порядка 6 миллиметров осадков в понедельник. Таким образом, мы превысим сегодня 150% нормы", - приводит слова Цыганкова агентство РИАМО.

По данным, опубликованным на сайте "Метеоновости", в 15:00 в Москве порывы юго-западного ветра достигали 16 метров в секунду. На территории Новой Москвы отмечались грозы, местами порывы ветра 20 метров в секунду. Синоптики прогнозировали "желтый" уровень опасности в московском регионе на 29 и 30 мая из-за грозы и сильного ветра. Кроме того, похолодание до 15 градусов, дожди с грозами и порывы северного ветра до 20 метров в секунду ожидаются в Москве и Подмосковье в первые дни лета.

Ранее Следственный комитет подтвердил гибель шести человек в результате сильного урагана в столице. Пятеро скончались от травм, полученных после падения деревьев. Еще один человек погиб после падения остановки.