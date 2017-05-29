Ветер в Москве усиливался до 28 м/с, ураган может повториться

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Порывы шквалистого ветра, обрушившегося на Москву, усиливались до 28 м/с, ураган еще может повториться. Об этом ТАСС сообщил директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, холодный фронт движется волнами, перемещаясь с севера. "Прогнозируем, что в течение вечера и сегодняшней ночью будут повторения усиления ветра", - сказал метеоролог, добавив, что "хоть ситуация и предсказанная, она крайне неблагоприятная". Он пояснил, что ураган возник из-за встречи теплого атмосферного фронта с холодным.

"На холодном фронте возникают условия для грозовой деятельности и шквала - вала, который идет параллельно земле и масштаб его не большой - 500-800 метров, но таких шквалов много при грозовой деятельности, скорость ветра в шквалах превышала 22 м/с", - отметил Видьфанд. Он привел в пример данные метеостанции у метро "Киевская", которая расположена на высоте двух десятков метров "там скорость ветра была около 27-28 м/с".

"Вчера была холодная солнечная погода, все в соответствии с прогнозом: Москва оказалась в теплом секторе циклона. Ночью через Москву прошел теплый фронт и в течение второй половины ночи, и в первой половине дня мы находились в теплом секторе, это когда адвекция теплого воздуха, небо с переменной облачностью, тепло, но за этим теплым сектором пришел холодный фронт", - отметил метеоролог.

По его словам, синоптики прогнозировали ветер силой до 22 м/с - "это очень сильный ветер, который сметает плакаты с большой парусностью, ломает ветки и деревья".