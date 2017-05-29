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Выплаты пострадавшим от паводка на Ставрополье начнутся в ближайшие дни

Общество
29 мая, 18:12 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 29, мая. /ТАСС

Деньги будут выделять по мере поступления федеральных средств на счета краевого Минфина

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СТАВРОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Выплата компенсаций пострадавшим от паводка жителям Ставрополья за счет краевого бюджета начнется в муниципальных образованиях в ближайшие дни.

Об этом сообщила пресс-служба губернатора Ставропольского края по итогам выездного совещания регионального правительства в Минераловодском городском округе по вопросам паводковой ситуации и хода ликвидации последствий подтоплений.

"В настоящее время в муниципалитетах проводится оценка ущерба и составление списков пострадавших. Компенсационные выплаты будут производиться по мере поступления федеральных средств на счета краевого Минфина. Выплата компенсаций за счет краевого бюджета начнется в муниципальных образованиях уже в ближайшие дни", - цитирует пресс-служба зампредседателя правительства края - министра финансов Ларису Калинченко.

По словам Калинченко, правительство Ставрополья также ведет переговоры с территориальными филиалами банков о рассрочке или отсрочке выплаты кредитов для пострадавших. Финансовое содействие также будет оказано предпринимателям пострадавших территорий путем предоставления займов на восстановление бизнеса на льготных условиях.

Ранее глава региона Владимир Владимиров поручил органам власти на местах максимально исключить бумажную волокиту при оформлении компенсаций пострадавшим.

Меры поддержки

Депутаты Ставропольского края 26 мая утвердили десятикратное увеличение единовременной материальной помощи пострадавшим от паводка в регионе.

Согласно изменениям, внесенным в региональный закон о мерах социальной поддержки граждан, пострадавших от ЧС природного и техногенного характера, предусматривается увеличение выплат с 1 до 10 тыс. рублей единовременной материальной пострадавшим, также предлагается увеличить до 1 млн рублей (со 100 тыс. рублей) выплату в случае смерти гражданина в результате ЧС.

Тем, кто лишился части имущества, материальную помощь увеличат с 20 тыс. до 50 тыс. рублей, тем, кто полностью утратил его - с 50 тыс. до 100 тыс. рублей. В случае, если ЧС привела к утрате жилья, решения будут приниматься отдельно с учетом средней стоимости квадратного метра.

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