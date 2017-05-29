Без электроснабжения в Московской области остаются более 18 тыс. человек

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Число жителей Московской области, оставшихся без электричества в результате непогоды, увеличилось до 18,3 тыс. человек, сообщает пресс- служба Минэнерго.
"Без электроснабжения остаются бытовые потребители в 102 населенных пунктах Московской области (около 18 300 человек). Мощность - 42 МВт", - говорится в сообщении ведомства.
На данный момент продолжаются аварийно-восстановительные работы и принимаются меры по организации временного электроснабжения социально значимых объектов, отмечают в пресс-службе.
Около 24 тыс. жителей Королева в Московской области в период с 16:05 до 16:55 оставались без электричества из-за сильного ветра.
Контроль за ситуацией находится на особом контроле у заместителя главы Минэнерго Андрея Черезова.