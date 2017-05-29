Глава Подмосковья поручил муниципальным властям помочь пострадавшим от урагана

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проконтролировать состояние жилья, а также оказать помощь жителям региона, пострадавшим от урагана.

Об этом глава региона написал на своей странице в Instagram.

"На территории Подмосковья прошел кратковременный, но сильный ураган. Я прошу глав всех муниципалитетов вместе с аварийно-спасательными службами максимально оперативно проверить ситуацию на местах и также быстро принять меры, если ураган привел к сбоям работы служб в городах и поселках", - говорится в сообщении.

На территории Подмосковья прошел кратковременный, но сильный ураган. Я прошу глав всех муниципалитетов, вместе с аварийно-спасательными службами, максимально оперативно проверить ситуацию на местах и так же быстро принять меры, если ураган привел к сбоям работы служб в городах и поселках. Также прошу проконтролировать состояние жилья. В случае необходимости оказать помощь жителям Публикация от Андрей Воробьев Губернатор МО (@andreyvorobiev) Май 29 2017 в 8:07 PDT

"Также прошу проконтролировать состояние жилья. В случае необходимости оказать помощь жителям", - добавил глава Подмосковья.

Ранее сообщалось, что в результате прошедшего урагана в Московской области погибли двое, в том числе 11-летняя девочка. Число пострадавших уточняется. Кроме того, сильный ветер повалил более 300 деревьев.

Без электричества в регионе остались около 18,3 тыс. человек, от электроснабжения было отключено 14 муниципалитетов на северо-западе Московской области.

Синоптики прогнозировали "желтый" уровень опасности в Московском регионе на 29 и 30 мая из-за грозы и сильного ветра. Кроме того, похолодание до 15 градусов, дожди с грозами и порывы северного ветра до 20 метров в секунду ожидаются в Москве и Подмосковье в первые дни лета.