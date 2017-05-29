Операторы заявляют, что оповещали по просьбе МЧС своих московских абонентов об урагане

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Сотовые операторы рассылали своим московским абонентам смс-уведомления с предупреждением об урагане в соответствии с запросом МЧС. Об этом заявили ТАСС представители крупнейших операторов.
"Рассылки от МЧС были по их (МЧС) запросу - одна по Москве и одна по Московской области. Рассылки были осуществлены в соответствии с требованиями МЧС относительно зоны и времени действия", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Мегафона".
"Билайн" также сообщил, что осуществил смс-оповещение для предупреждения абонентов после поступления запроса от МЧС.
При этом в интернете появилась масса информации о том, что абоненты никаких сообщений не получали. Как пояснил ТАСС глава TelecomDaily Денис Кусков, рассылки проводятся в соответствии с теми параметрами, которые оговаривает МЧС. "Ведомство определяет, в какое время делать рассылку и каких районов города она должна коснуться. Поэтому сообщения получают только те абоненты, которые именно в это время оказались в зоне действия сети в этих районах", - пояснил он.
Более того, технически операторы могут как сами делать такие рассылки на основании запроса МЧС, так и МЧС может делать это напрямую без участия оператора. Оператор МТС сообщил, что МЧС произвело рассылку по его абонентам. "Ведомство может информировать абонентов без участия оператора - с помощью специальной платформы и контент-провайдера. Параметры этой рассылки определяются МЧС", - пояснили в компании.
Ураган, прошедший в понедельник в Москве, унес жизни 11 человек, еще 50 человек пострадали.
Главное управление МЧС по Москве направляло трем крупнейшим операторам сотовой связи экстренное предупреждение о сильном ветре в столице для рассылки путем смс-сообщений, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Сообщение с текстом предупреждения для смс-информирования было направлено трем операторам сотовой связи: "Мегафон", "Билайн" и МТС", - сказал собеседник агентства.
По его словам, от Гидрометцентра предупреждение поступило в 12:30 мск в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Москве, в 12:35 мск столичный главк МЧС довел его до органов исполнительной власти и организаций города. С 13:30 было организовано информирование населения, в том числе при помощи терминальных комплексов общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения, информационные табло Центра организации дорожного движения и через СМИ.
Экстренное предупреждение от Главного управления МЧС по Москве поступило в ТАСС в 13:09 мск.
Законодательно операторы пока не имеют обязательства оповещать население о чрезвычайных ситуациях. 24 мая Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об использовании ресурсов сетей связи для оперативного информирования населения о ЧС. По мнению разработчиков, новый закон "позволит усилить адресность оповещения, уменьшить время доведения экстренной информации в зоне чрезвычайной ситуации, увеличить площадь распространения сигналов оповещения посредством сетей электросвязи и инфраструктуры операторов связи".
Теперь законопроект должен быть одобрен Советом Федерации, после чего поступит на подпись к президенту.
Ураган не затронул работу сетей мобильных операторов. Так, в пресс-службе МТС сообщили ТАСС, что сеть работает в штатном режиме, специалисты оператора дополнительно мониторят ситуацию. В "Мегафоне" также сообщили, что сеть работает в нормальном режиме. Нет проблем с работой сети и у "Вымпелкома", при этом оператор для обеспечения бесперебойной работы задействовал резервные генераторы. В Tele2 также не зафиксировали никаких сбоев.