Гигантский торт испечен в Бостоне к 100-летию Джона Кеннеди

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Торт шириной 2,4 метра и высотой в 2,1 метра приготовлен к проходящим в Президентской библиотеке и Музее имени Кеннеди в Бостоне торжествам по случаю 100-летия со дня рождения 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди. Торт воспроизводит в мельчайших деталях здание Президентской библиотеки и Музея, возведение которых обошлось в $20 млн. На боковой стороне размещен портрет Джона Кеннеди и изображение президентской печати.

Торт изготовлен кондитером Джорджем Монтилио, отец которого в 1961 году готовил праздничный торт по случаю инаугурации Джона Кеннеди. "Мы выполняли много заказов семьи Кеннеди, - отметил в интервью газете Boston Glob Джордж Монтилио. - И когда меня попросили создать торт к 100-летию Кеннеди, я заявил, что это будет соответствовать нашим традициям и станет великолепным способом почтить память 35-го президента США".

Торт, по данным Boston Glob, будет разрезан примерно на тысячу кусков. В Президентской библиотеке в этот день будет играть оркестр ВМС США и выступит хор Boston Сity Singers.

В минувшую пятницу в президентской библиотеке открылась выставка "JFK - 100: вехи и воспоминания". На ней представлены экспонаты, связанные с его детством и юностью, флаг с торпедного катера PT-109, его кресло из Белого дома, а также документы, относящиеся к периоду Кубинского кризиса 1962 года и наброски речи о гражданских правах. Некоторые из включенных в экспозицию предметов никогда не выставлялись ранее, в частности, личные вещи Кеннеди - светозащитные очки, галстуки, подарки, полученные им от его близких.

Самый молодой президент в истории США

Джон Кеннеди родился 29 мая 1917 года в Бруклайне (штат Массачусетс), окончил Гарвардский университет и поступил в 1941 году на службу в резерв ВМС США. В годы Второй мировой войны он командовал торпедным катером на Тихоокеанском театре военных действий, был ранен, награжден медалями. После войны добился избрания в Палату представителей Конгресса США от штата Массачусетс, затем был избран в Сенат США. На президентских выборах 1960 года он одержал победу над кандидатом от Республиканской партии Ричардом Никсоном и в 43 года стал самым молодым президентом в истории страны.

За время своего президентства Кеннеди резко увеличил число американских военных советников в Южном Вьетнаме, в апреле 1961 года санкционировал операцию ЦРУ по вторжению на Кубу с целью свержения правительства Фиделя Кастро. В октябре 1962 года разразился Кубинский ракетный кризис - жесткое противостояние США и СССР, вызванное развертыванием Соединенными Штатами ядерного оружия в Турции и размещением советских ракет на острове Свободы.

В сфере внутренней политики Кеннеди поддерживал движение за гражданские права, подписал распоряжение об отмене дискриминации при найме на работу и создал президентскую комиссию по правам женщин.

22 ноября 1963 года Джон Кеннеди был убит во время поездки в Даллас (штат Техас). Расследовавшая убийство специальная комиссия во главе с председателем Верховного суда Эрлом Уорреном пришла к выводу, что президент пал жертвой снайпера-одиночки, бывшего военнослужащего Корпуса морской пехоты США Ли Харви Освальда (1939-1963), застреленного через два дня после убийства президента.