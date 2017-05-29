Москва выплатит семьям погибших от урагана по 1 млн рублей

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Власти Москвы выплатят семьям погибших от урагана компенсацию, размер которой составит 1 млн рублей на семью. Об этом ТАСС сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

"Семьям погибших выплатим по миллиону. Решение будет принято завтра на заседании правительства", - сказал он, добавив, что денежная компенсация также будет выплачена пострадавшим в результате урагана.

"В Москве произошли трагические события, в результате стихийного бедствия, урагана, погибли 11 человек и 70 человек серьезно пострадали. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Завтра на заседании правительства Москвы будет принято решение о финансовой компенсации, но, конечно, никакими деньгами не компенсируешь людские потери, трагедию людей. Я соболезную семьям погибших и пострадавших", - сказал Собянин.

По словам мэра, трагедия, случившаяся сегодня, беспрецедентна. "Трагедия сама по себе беспрецедентна, она обусловлена тем, что ураган случился в дневное время, поэтому количество пострадавших такое большое", - отметил Собянин.

Мэр пообщался с пострадавшими, поступившими в НИИ им. Склифосовского, и пожелал им скорейшего выздоровления.

По словам заместителя директора НИИ им. Склифосовского по лечебной работе Сергея Столярова, в больницу поступили 14 пострадавших. "В настоящее время в больнице находятся пять пострадавших, один из них в реанимации, четверо - в клиническом отделении. Остальные пациенты отпущены домой, после того как им была оказана необходимая помощь", - сказал он.

Врач отметил, что в основном у пациентов диагностированы раны, множественные ушибы тела.

Ураган в Москве

В понедельник на Москву обрушился шквалистый ветер с порывами до 28 м/с и ливень. В результате, по данным департамента здравоохранения столицы, погибли 11 человек. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, число пострадавших в Москве превысило 100 человек. Больные поступили в десять больниц города.

Прокуратура Москвы совместно с департаментом природопользования и охраны окружающей среды и департаментом жилищно-коммунального хозяйства столицы начала проверку в связи с последствиями налетевшего на столицу урагана, приведшего в том числе к гибели людей.

В Москве до конца дня действует штормовое предупреждение. Спасатели, коммунальные и дорожные службы, энергетики ликвидируют последствия урагана в Москве и Центральном федеральном округе. Как сообщили в МЧС России, в центральной части РФ и Москве обесточены более 20 населенных пунктов с населением более 4000 человек, повалены более 1000 деревьев, повреждены кровли более 30 многоэтажных и частных жилых домов, получили повреждения свыше 10 автомобилей.