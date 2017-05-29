Собянин: прошедший в Москве ураган был беспрецедентным

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин считает прошедший в понедельник в столице ураган беспрецедентным по масштабу ущерба за последние годы. Об этом он заявил ТАСС.
"Такого бедствия на моей памяти не было с таким количеством погибших и пострадавших. На данный момент, по предварительным данным, 11 погибших и больше 70 пострадавших", - сказал он.
По данным департамента здравоохранения Москвы, в результате обрушившихся на столицу шквалистого ветра с порывами до 28 м/с и ливней погибли 11 человек. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, госпитализировано всего 105 человек, все они были доставлены столичные больницы.
Прокуратура Москвы совместно с департаментом природопользования и охраны окружающей среды и департаментом жилищно-коммунального хозяйства столицы начала проверку в связи с последствиями налетевшего на столицу урагана.
Штормовое предупреждени в Москве будет действовать до конца дня. Как сообщили в МЧС России, в центральной части РФ и Москве обесточены более 20 населенных пунктов с населением более 4000 человек, повалены более 1000 деревьев, повреждены кровли более 30 многоэтажных и частных жилых домов, получили повреждения свыше 10 автомобилей. Спасатели, коммунальные и дорожные службы, энергетики приступили к ликвидации последствий урагана в Москве и Центральном федеральном округе.