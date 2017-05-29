Путин и Макрон осмотрели выставку в Версале, посвященную пребыванию Петра I во Франции

ВЕРСАЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон осмотрели выставку "Петр Великий. Царь во Франции. 1717" в Версале в рамках рабочего визита российского лидера во Францию.

После осмотра экспозиции, который занял около 40 минут, главы государств оставили записи в книге почетных гостей. "Благодарю организаторов и спонсоров выставки, подтверждающей исторические, культурные и деловые связи между Францией и Россией. Связи, устремленные в будущее", - написал Путин.

В конце визита во дворец Большой Трианон российский президент преподнес в подарок музею копию "Книги ангелов" (Реймсского Евангелия), книги, на которой приносили присягу правители Франции, в том числе младшая из трех дочерей князя Ярослава Мудрого Анна Ярославна, ставшая супругой короля Генриха I и королевой страны.

"Это Евангелие, на котором приносили присяга многие французские короли. Когда Петр I приехал во Францию, ему дали эту книгу, он открыл ее и вслух начал читать. Потому, что он знал древнеславянский и служил даже в церкви. Вот мы сделали копию для президента, и еще одну копию мы оставим здесь, в Версале", - сказал Путин.

Об экспозиции

Выставка "Петр Великий. Царь во Франции. 1717" в Версале подготовлена Государственным Эрмитажем, посвящена 300-летию первого визита российского монарха во Францию и пройдет с 30 мая по 24 сентября. На ней представлено более 180 экспонатов из коллекции Эрмитажа. Посетители смогут также увидеть костюм Петра Великого и вещи, которые он брал с собой в путешествия по Европе, экспонаты, рассказывающие о его первом европейском путешествии в 1697-1698 годах.

В экспозиции наряду с Версалем и Эрмитажем принимают участие музеи, архивы и библиотеки Франции, а также Библиотека Российской академии наук, которая представит книги и альбомы из библиотеки Петра Великого.

Первый визит российского монарха во Францию, ставший важным этапом в истории русско-французских отношений, состоялся в апреле-июне 1717 года. В Париже Петр I встречался с семилетним королем Людовиком XV и регентом Франции герцогом Орлеанским Филиппом II. Русский царь дважды посетил Версаль. Целью визита Петра Великого во Францию являлись дипломатические переговоры, связанные с Северной войной, при этом значительная часть времени была отдана посещению королевских резиденций и государственных учреждений.

Петр I посетил Академию наук, Академию надписей, побывал на Королевской шпалерной мануфактуре Гобеленов, Монетном дворе. Результатом путешествия стало приглашение в Россию французских художников, архитекторов, мастеров и ученых, а также приобретение произведений искусства, книг, научных приборов и инструментов, значительная часть которых хранится в коллекции Эрмитажа.