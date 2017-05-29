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Ростуризм: россияне могут столкнуться в Черногории с серьезными угрозами

Общество
29 мая, 21:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Ведомство призвало туроператоров информировать клиентов о неблагоприятной обстановке в стране

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российские туристы в Черногории могут столкнуться с серьезными угрозами, туроператоры должны информировать клиентов о неблагоприятной обстановке в этой стране, заявил глава Ростуризма Олег Сафонов.

"Мы обращаемся к туроператорам с призывом ставить во главу угла не сиюминутные экономические интересы, а безопасность своих клиентов, которые могут столкнуться в Черногории с серьезными угрозами. Необходимо в обязательном порядке информировать российских туристов о неблагоприятной обстановке в этой стране, чтобы они могли взвесить все за и против и принять обдуманное решение относительно поездки", - сказал Сафонов, чьи слова приводит пресс-служба Ростуризма.

В сообщении ведомства подчеркивается, что МИД настоятельно рекомендовал отдыхающим "тщательно обдумывать и принимать взвешенные решения" относительно поездок в Черногорию. "С учетом обстановки в этой стране российские граждане и предприниматели всерьез рискуют оказаться под нажимом черногорских властей, столкнуться с прямыми угрозами и провокациями", - говорится в заявлении пресс-службы Ростуризма.

"Напомним, что в конце апреля на фоне спровоцированного черногорскими властями резкого спада двусторонних отношений и деструктивных действий черногорских политических элит МИД России зафиксировал рост негативного отношения к российскому бизнесу и нашим соотечественникам в Черногории, нагнетание враждебных к России и ее гражданам настроений в обществе с подачи правящей коалиции. Министерство иностранных дел Российской Федерации предупредило о возможных провокациях, задержаниях по сомнительным мотивам и попытках выдачи граждан России третьим странам", - добавили в Ростуризме.

С похожим предупреждением ведомство выступало 20 апреля. Тогда Ростуризм призвал россиян при посещении Черногории учитывать обстановку в стране и возможные риски.

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