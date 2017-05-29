Владимир Путин посетил Российский духовно-культурный центр в Париже

ПАРИЖ, 29 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева, Дмитрий Горохов/. Президент РФ Владимир Путин посетил Российский духовно-культурный центр, расположенный на набережной Бранли в историческом центре Парижа. Главу российского государства встретили автор архитектурного проекта, французский зодчий Жан-Мишель Вильмот, мэр Парижа Анн Идальго и руководители столичного региона.

Архитектор, представивший Путину макет ансамбля всех зданий центра, рассказал, что в своей работе он старался максимально органично вписать новый комплекс современных зданий из стекла и металла в ткань исторической застройки этой части Парижа. "Русский дом гармонично соединился с кварталом. Ничего не было сделано случайно. Это самый волнующий проект в моей жизни", - признался Вильмот.

Президент России, в свою очередь, отметил, что "этот проект прекрасно реализован". "Вы смогли соединить русские традиции и архитектуру Парижа", - сказал Путин, обращаясь к архитектору.

По мнению мэра Парижа, "здание центра живет, приносит пользу". "Этот ансамбль стал частью парижского силуэта. Это настоящее произведение искусства", - считает Идальго. С ней согласилась мэр VII округа Парижа Рашида Дати, которая особо отметила, что "парижане признали этот центр своим".

Русский дом в Париже

Перед авторами проекта стояла сложная задача вписать новое здание в архитектурный пейзаж, являющийся частью всемирного наследия ЮНЕСКО. Ведь рядом находятся Эйфелева башня - самый посещаемый во Франции туристический объект, а также исторические дворцы и музеи. По мнению французского издания La Croix, "возведение этого архитектурного ансамбля обеспечило России беспрецедентную по своему престижу витрину на Западе".

Участок для строительства Российского духовно- культурного центра был приобретен в 2010 году Управлением делами президента РФ. Контракт на возведение зданий центра был подписан спустя год в присутствии Владимира Путина. Непосредственные работы по его возведению начались в 2014 году.

Центр располагается на территории площадью 4,2 тысячи квадратных метров и включает пятиглавый Свято-Троицкий собор, который стал жемчужиной комплекса, конференц-зал, выставочные залы, учебные классы. Посол России во Франции Александр Орлов убежден, что открытие центра на набережной Бранли является знаковым событием для русского зарубежья. "Это витрина русской цивилизации, место встречи людей, исповедующих разную веру и придерживающихся разных политических точек зрения", - отметил он.

Для посетителей двери Российского духовно-культурного центра открылись 19 октября 2016 года. Этот дом стал частью "русского маршрута Парижа". Одна из площадей города на Сене носит имя Сталинграда в память о разгроме фашистских войск в битве на Волге. Берега Сены соединяет мост Алесандра III, название которого - это дань уважения Франции создателю Русско-французского союза. А Франко-Российская авеню (Avenue Franco-Russe), названная так в 1911 году в память о визите в Париж Николая II, ведет теперь к новому православному собору Парижа.