Французский историк рассказал Путину об экспедиции на местах сражений Первой мировой войны

ПАРИЖ, 29 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева, Дмитрий Горохов/. Президент РФ Владимир Путин посетил учебный корпус на территории Российского духовно-культурного центра в Париже. Он осмотрел размещенную здесь экспозицию, посвященную Первой мировой войне (1914-1918).

На помощь союзной Франции

Французский историк и археолог Пьер Малиновский рассказал главе российского государства о раскопках, которые он ведет уже несколько лет на местах боев Русского экспедиционного корпуса, направленного в разгар сражений на помощь союзной Франции.

Как подчеркнул исследователь, "своими действиями на Восточном фронте русская армия фактически спасла Францию". "Иначе немцы бросили бы на нас все свои силы, и мы бы проиграли войну, - считает он. - Но Россия не ограничилась этой поддержкой: в критической ситуации на Западный фронт был направлен Русский экспедиционный корпус, чтобы поддержать наши войска".

Атака на неприступные высоты

В витринах экспозиции - винтовки, каска, саперная лопатка, походный котелок, принадлежавшие солдатам одного из полков корпуса. Весной 1917 года французское командование поставило перед русскими солдатами задачу отбить у противника высоты Шмен-де-Дам, считавшиеся неприступными. В этом наступлении корпус потерял около пяти тысяч своих солдат и офицеров - убитыми, ранеными, пропавшими без вести, но все задачи выполнил.

В итоге раскопок на линии атаки исследователь обнаружил на рубеже этого года останки одного из русских солдат, погибшего в результате разрыва немецкого снаряда. "Этот воин - герой, он олицетворяет собой всех русских солдат, погибших за Францию, - отметил французский историк. - Мы вместе пережили трагедии ХХ века, сражались против общих врагов. Важно, чтобы мои соотечественники помнили о вкладе российских солдат в защиту нашей страны".

Легион чести

После революции в России Русский экспедиционный корпус был расформирован. Большинство из оставшихся в живых солдат решили вернуться на родину. Но сотни добровольцев продолжили службу в войсках союзников до последнего дня войны - 11 ноября 1918 года. Своей доблестью русские солдаты заслужили почетное звание "Легиона чести".

Малиновский сообщил Президенту России о своем намерении продолжать археологическую экспедицию на местах боев русских солдат. К участию в этом долговременном исследовательском проекте он намерен пригласить летом этого года российских студентов-историков.

Подвиг русских защитников Франции увековечен в нескольких городах республики. В Париже памятник солдатам и офицерам Русского экспедиционного корпуса был открыт летом 2011 года на правом берегу Сены во время визита во Францию Владимира Путина.