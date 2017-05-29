Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.05:
$ 56.71
€ 63.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Французский историк рассказал Путину об экспедиции на местах сражений Первой мировой войны

Общество
29 мая, 21:52 UTC+3 ПАРИЖ Арина Лебедева, Дмитрий Горохов

Археолог Пьер Малиновский подчеркнул, что "своими действиями на Восточном фронте русская армия фактически спасла Францию"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 29 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева, Дмитрий Горохов/. Президент РФ Владимир Путин посетил учебный корпус на территории Российского духовно-культурного центра в Париже. Он осмотрел размещенную здесь экспозицию, посвященную Первой мировой войне (1914-1918).

На помощь союзной Франции

Французский историк и археолог Пьер Малиновский рассказал главе российского государства о раскопках, которые он ведет уже несколько лет на местах боев Русского экспедиционного корпуса, направленного в разгар сражений на помощь союзной Франции.

Как подчеркнул исследователь, "своими действиями на Восточном фронте русская армия фактически спасла Францию". "Иначе немцы бросили бы на нас все свои силы, и мы бы проиграли войну, - считает он. - Но Россия не ограничилась этой поддержкой: в критической ситуации на Западный фронт был направлен Русский экспедиционный корпус, чтобы поддержать наши войска".

Атака на неприступные высоты

В витринах экспозиции - винтовки, каска, саперная лопатка, походный котелок, принадлежавшие солдатам одного из полков корпуса. Весной 1917 года французское командование поставило перед русскими солдатами задачу отбить у противника высоты Шмен-де-Дам, считавшиеся неприступными. В этом наступлении корпус потерял около пяти тысяч своих солдат и офицеров - убитыми, ранеными, пропавшими без вести, но все задачи выполнил.

В итоге раскопок на линии атаки исследователь обнаружил на рубеже этого года останки одного из русских солдат, погибшего в результате разрыва немецкого снаряда. "Этот воин - герой, он олицетворяет собой всех русских солдат, погибших за Францию, - отметил французский историк. - Мы вместе пережили трагедии ХХ века, сражались против общих врагов. Важно, чтобы мои соотечественники помнили о вкладе российских солдат в защиту нашей страны".

Легион чести

После революции в России Русский экспедиционный корпус был расформирован. Большинство из оставшихся в живых солдат решили вернуться на родину. Но сотни добровольцев продолжили службу в войсках союзников до последнего дня войны - 11 ноября 1918 года. Своей доблестью русские солдаты заслужили почетное звание "Легиона чести".

Малиновский сообщил Президенту России о своем намерении продолжать археологическую экспедицию на местах боев русских солдат. К участию в этом долговременном исследовательском проекте он намерен пригласить летом этого года российских студентов-историков.

Подвиг русских защитников Франции увековечен в нескольких городах республики. В Париже памятник солдатам и офицерам Русского экспедиционного корпуса был открыт летом 2011 года на правом берегу Сены во время визита во Францию Владимира Путина.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Визит Путина во Францию
Страны
Россия Франция
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
14
Московский велопарад собрал рекордные 40 тысяч участников
13
В Москве состоялся Зеленый марафон "Бегущие сердца"
Президент России Владимир Путин во время поклонения мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя, 24 мая
4
Путин приложился к мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В результате урагана в Красногорске погиб один человек
2
Источник: семь человек погибли и 69 пострадали при урагане в Москве
3
Власти Молдавии объявили о высылке пяти российских дипломатов
4
Путин и Макрон завершили переговоры, которые длились почти три часа
5
Макрон подверг критике российское агентство Sputnik и телеканал RT
6
Захарова: МИД РФ рекомендует россиянам дважды подумать, прежде чем ехать в Черногорию
7
Послу РФ в Черногории вручили ноту протеста из-за задержания депутата в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама