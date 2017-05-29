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Путин поприветствовал участников фестиваля "Москва встречает друзей"

Общество
29 мая, 22:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Нынешний фестиваль посвящен Году экологии и проходит под девизом "Экология души"

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XIV Международного фестиваля "Москва встречает друзей". Текст приветственной телеграммы размещен на сайте Кремля.

"Ваш фестиваль - один из важных, приоритетных проектов, реализуемых Международным благотворительным фондом Владимира Теодоровича Спивакова. Его благородная миссия - всесторонняя поддержка талантливых детей", - говорится, в частности, в телеграмме. Глава государства подчеркнул, что "из года в год форум собирает на лучших концертных площадках Москвы тысячи юных дарований из России и зарубежных стран, дарит им счастливую возможность заявить о себе, представить на суд авторитетного жюри свои художественные работы, продемонстрировать исполнительское мастерство".

Президент напомнил, что нынешний фестиваль посвящен Году экологии и проходит под девизом "Экология души". "Убежден, что эта тема позволит организаторам и участникам сделать акцент на проблемах духовного, нравственного просвещения, воспитания у ребят творческого начала, стремления помогать тем, кто нуждается в заботе", - добавил Путин.

Глава государства пожелал участникам, организаторам и гостям фестиваля успехов и удачи, а гостям - ярких, незабываемых впечатлений.

Фестиваль одновременно открывается в Санкт-Петербурге и Твери. Всего в фестивале, который продлится до 9 июня, примут участие более 1,5 тыс. детей из 50 регионов России и 38 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Фестиваль "Москва встречает друзей" организован Международным благотворительным фондом Владимира Спивакова при участии правительства Москвы, департамента культуры Москвы, администрации президента РФ, МИД РФ, ООН, Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, Российского военно-исторического общества. В 2012 году это направление работы фонда было отмечено президентом РФ Владимиром Путиным Государственной премией РФ за гуманитарную деятельность.

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