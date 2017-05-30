Метро Петербурга оборудуют Wi-Fi

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Петербургский метрополитен будет оснащен беспроводным интернетом с возможностью 200 одновременных подключений в вагоне. Пробная сеть будет подключена во вторник на 4-й ветке метро.
"Бесплатный Wi-Fi, позволяющий обслуживать до 200 одновременных подключений в каждом вагоне, обеспечит высокоскоростной доступ в интернет для всех пассажиров. Весь подвижной состав подключен к сети на скорости более 200 Мбит/с - этого достаточно даже для просмотра онлайн-видео высокого качества", - сообщили в пресс-службе городской администрации.
В рамках запуска первого сегмента сети в тоннелях было установлено более 40 базовых станций. "В настоящее время оборудованы все 28 поездов, курсирующих на 4-й линии", - отметили в Смольном.
Одновременно с мобильным интернетом в метро начнется новый этап проекта "Мобильная библиотека". "Мобильная библиотека приобщает к лучшим мировым произведениям. В библиотеке доступно более 750 тыс. книг художественной, детской, обучающей и бизнес-литературы, среди которых 7 тыс. бесплатных книг", - рассказали в пресс-службе. При первом посещении Мобильной библиотеки пользователь получает в подарок 100 книг, входящих в топ-лист продаж, в том числе книги петербургских писателей.
Сеть в петербургском метро запускает оператор крупнейшего в Европе Wi-Fi-пространства на транспортной инфраструктуре "МаксимаТелеком", которая обеспечила аналогичную связь в столичном метро. Высокотехнологичная компания специализируется на создании и коммерциализации беспроводных сетей в местах массового обслуживания населения, включая метро и аэропорты.