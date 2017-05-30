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Кабмин выделил 1,25 млрд руб. на переселение людей из зоны техногенной аварии в Березниках

Общество
30 мая, 6:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

За счет этих средств в 2017 году будут предоставлены социальные выплаты 4492 гражданам

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Правительство РФ выделило властям Пермского края 1,25 млрд рублей на улучшение жилищных условий граждан, пострадавших от аварии на руднике "Уралкалия" в 2011 году. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано во вторник на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением из резервного фонда правительства Минстрою России направляются бюджетные ассигнования в размере 1,25 млрд рублей для предоставления Пермскому краю субсидии на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике ПАО "Уралкалий". За счет этих средств в 2017 году будут предоставлены социальные выплаты 4492 гражданам", - говорится в пояснительной записке к документу, который был рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 24 мая 2017 года.

Отмечается, что ранее в 2014-2016 годах на эти же цели из федерального бюджета было выделено 1,25 млрд рублей, переселено около 5 тыс. граждан.

Провал почвы в Березниках произошел 4 декабря 2011 года недалеко от здания шахтостроительного управления компании "Уралкалий". Воронка находится в 80-100 м от законсервированного здания управления, до ближайших домов - 1,5 км, а размеры провала на сегодняшний день составляют 135 на 144 метра. Строительство нового микрорайона "Любимов" для переселения жителей Березников из опасной зоны началось в марте 2015 года. По 2,5 млрд рублей выделяет Пермский край и компания "Уралкалий".

Сейчас завершается строительство пяти многоэтажных домов общей площадью около 80 тыс. кв. метров, которые будут сданы в эксплуатацию к концу 2017 года. После этого в новые дома из зоны техногенной аварии на руднике компании "Уралкалий" переедут более 2 тыс. человек.

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