Кузнецова заявила о катастрофической нехватке в России детских хосписов

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Потребности в детской паллиативной медицине в России удовлетворены менее чем на 10%. Об этом в интервью ТАСС сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Детских хосписов в России катастрофически мало. Процент удовлетворенности потребности в паллиативной помощи (для детей) очень низкий - менее 10%. Государственных детских хосписов два, и еще один откроется в сентябре", - сказала она.

Детский омбудсмен сообщила, что сейчас изучает опыт религиозных организаций, открывших детские хосписы. По ее мнению, "задача развития паллиативной помощи может решаться разными способами, но при единых стандартах качества и единой задаче". "Если это благотворительный фонд, то должен быть решен вопрос системной помощи, чтобы не было так: сегодня есть деньги, завтра нет. Так не должно быть, когда речь идет о жизни и здоровье", - уверена Кузнецова.

"Государственный путь - он хорош, он надежен и проверен, но насколько он реализуем и в какое время?" - добавила омбудсмен.