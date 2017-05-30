Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.05:
$ 56.71
€ 63.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кузнецова заявила о катастрофической нехватке в России детских хосписов

Общество
30 мая, 8:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Детский омбудсмен сообщила, что изучает опыт открывших детские хосписы религиозных организаций

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Потребности в детской паллиативной медицине в России удовлетворены менее чем на 10%. Об этом в интервью ТАСС сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Интервью

Анна Кузнецова

Анна Кузнецова — о борьбе с подростковой преступностью, травлей и "группами смерти"

Перейти в раздел Интервью

"Детских хосписов в России катастрофически мало. Процент удовлетворенности потребности в паллиативной помощи (для детей) очень низкий - менее 10%. Государственных детских хосписов два, и еще один откроется в сентябре", - сказала она.

Детский омбудсмен сообщила, что сейчас изучает опыт религиозных организаций, открывших детские хосписы. По ее мнению, "задача развития паллиативной помощи может решаться разными способами, но при единых стандартах качества и единой задаче". "Если это благотворительный фонд, то должен быть решен вопрос системной помощи, чтобы не было так: сегодня есть деньги, завтра нет. Так не должно быть, когда речь идет о жизни и здоровье", - уверена Кузнецова.

"Государственный путь - он хорош, он надежен и проверен, но насколько он реализуем и в какое время?" - добавила омбудсмен.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кузнецова, Анна Юрьевна
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
Так выглядит сейчас река Кума у села Отказное, которое находится под угрозой подтопления
4
В селе Горькая Балка развернуты пункты временного размещения для жителей Ставрополья
14
Московский велопарад собрал рекордные 40 тысяч участников
13
В Москве состоялся Зеленый марафон "Бегущие сердца"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число пострадавших при урагане в Москве приблизилось к 170
2
Один военнослужащий погиб в катастрофе Ан-26 под Саратовом
3
"Вживую страшнее": ураган в Москве глазами пользователей соцсетей
4
Последствия урагана в Москве ликвидируют более тысячи спасателей
5
Мэй заявила, что будет неуступчивым переговорщиком по Brexit
6
Источник: семь человек погибли и 69 пострадали при урагане в Москве
7
Япония требует отменить учения США на Окинаве
Темы дня
Загрузка...
Реклама