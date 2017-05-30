Кузнецова заявила о катастрофической нехватке в России детских хосписов

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Потребности в детской паллиативной медицине в России удовлетворены менее чем на 10%. Об этом в интервью ТАСС сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
"Детских хосписов в России катастрофически мало. Процент удовлетворенности потребности в паллиативной помощи (для детей) очень низкий - менее 10%. Государственных детских хосписов два, и еще один откроется в сентябре", - сказала она.
Детский омбудсмен сообщила, что сейчас изучает опыт религиозных организаций, открывших детские хосписы. По ее мнению, "задача развития паллиативной помощи может решаться разными способами, но при единых стандартах качества и единой задаче". "Если это благотворительный фонд, то должен быть решен вопрос системной помощи, чтобы не было так: сегодня есть деньги, завтра нет. Так не должно быть, когда речь идет о жизни и здоровье", - уверена Кузнецова.
"Государственный путь - он хорош, он надежен и проверен, но насколько он реализуем и в какое время?" - добавила омбудсмен.