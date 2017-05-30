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Кузнецова обеспокоена детским буллингом в интернете

Общество
30 мая, 8:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

По словам омбудсмена, масштабы школьной травли прибрели совсем иной масштаб, чем в советское время

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обеспокоена масштабами так называемого буллинга - травлей детей друг друга.

Интервью

Анна Кузнецова

Анна Кузнецова — о борьбе с подростковой преступностью, травлей и "группами смерти"

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"Меня, например, очень волнует тема буллинга - так теперь называют детскую травлю друг друга", - заявила она ТАСС. По мнению омбудсмена, "не обращать на это явление внимание, списывать его только на особенности детского поведения, подросткового поведения недопустимо ни со стороны родителей, ни со стороны педагогов".

По ее словам, масштабы школьной травли прибрели совсем иной масштаб, чем в советское время. "Благодаря" соцсетям буллинг теперь становится публичным. Если раньше элементы травли встречались в отдельных классах, потоках, то теперь в буллинг одного ребенка может быть вовлечена даже не только школа, но и тысячи незнакомых подростков. "Лайки" становятся инструментом травли", - считает уполномоченный.

"К сожалению, в обществе так заведено: пока у нас кто-то не умер, пока не случается трагедия, мы не шевелимся", - отметила она, высказав мнение, что общество "проморгало эту проблему". "Мы во многом проморгали эту проблему, не ожидали, что она станет серьезной; мы не услышали вот этого голоса одиночества в толпе. Мы не услышали вовремя, что потребность детей на общение в интернете выросла в разы", - предположила Кузнецова, не исключив, что, возможно, причина и в том, что "снизилась интенсивность общения в реальной жизни, по ту сторону экрана". "Наша задача - увидеть тенденцию вовремя", - констатировала она.

Позитивный путь развития

Вместе с тем Кузнецова полагает, что новых законодательных актов для борьбы с этим явлением принимать не нужно. "В действующем российском законодательстве есть исчерпывающие нормы, которые говорят, что образовательная организация отвечает за жизнь и здоровье детей; есть и другие нормы и правила, которые не позволяют оставаться в стороне", - указала она. С другой стороны, обратила внимание детский омбудсмен, "школы сейчас не ориентированы на воспитательную функцию". "Что, конечно, на мой взгляд, необходимо менять", - подчеркнула Кузнецова.

Уполномоченный по правам ребенка призывает предлагать детям позитивный путь развития, и не только в интернете, но и в офлайне. "Задача государства - дать достойный ответ на этот запрос. Нужен качественный альтернативный контент. Не только в интернете, в жизни ребенка в целом, например, доступное дополнительное образование", - пояснила она.

Кузнецова привела в пример опыт воспитания одного из своих детей. "У меня старшая дочь, ей 11 лет, увлеклась палеонтологией. Она знает, какие моллюски в какую эпоху жили, когда и в каком музее проходит выставка. Запросилась в палеонтологический лагерь, увлеклась раскопками, а потом с гордостью показывала мне эти косточки", - рассказала детский омбудсмен.

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Кузнецова, Анна Юрьевна
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