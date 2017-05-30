Патриарх Кирилл выразил соболезнования семьям погибших от урагана в Москве

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл молится о погибших и пострадавших в результате урагана в Москве. Об этом сообщил его пресс-секретарь, священник Александр Волков.
"Святейший патриарх Кирилл молится о всех погибших и пострадавших во время урагана в Москве и Подмосковье. Он передает глубокие соболезнования семьям погибших", - сказал Волков.
Шквалистый ветер накануне днем валил деревья, остановки общественного транспорта, срывал крыши и рекламные конструкции. В результате непогоды 11 человек погибли, более 100 пострадали.