Патриарх Кирилл выразил соболезнования семьям погибших от урагана в Москве

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл молится о погибших и пострадавших в результате урагана в Москве. Об этом сообщил его пресс-секретарь, священник Александр Волков.

"Святейший патриарх Кирилл молится о всех погибших и пострадавших во время урагана в Москве и Подмосковье. Он передает глубокие соболезнования семьям погибших", - сказал Волков.

Шквалистый ветер накануне днем валил деревья, остановки общественного транспорта, срывал крыши и рекламные конструкции. В результате непогоды 11 человек погибли, более 100 пострадали.