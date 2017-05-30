Ростуризм: услуга "все включено" должна продвигать санаторно-курортный комплекс РФ

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УФА, 30 мая. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Популярная среди российских туристов услуга "все включено" (all inclusive) должна быть широко использована при продвижении санаторно-курортного комплекса страны. Об этом сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов на Всероссийском форуме "Здравница-2017" в Уфе.
"К сожалению, среди нашего населения сложилось представление, что санаторно-курортный комплекс в основном ориентирован на людей среднего и пожилого возраста. Я считаю, мы должны вместе поработать над тем, чтобы проинформировать наших граждан о том, что санаторно-курортный комплекс, объединяя в себе размещение, лечение, рекреационные возможности, по сути дела, представляет собой столь популярную среди наших туристов услугу all inclusive, которая предлагается на территориях туристских дестинаций иных стран", - сказал он на пленарном заседании.
По словам Сафонова, по такому принципу работает менее 10% гостиниц в России. Глава Ростуризма считает, что "дальнейшее развитие санаторно-курортного комплекса будет приводить к загрузке туристских возможностей именно в низкий туристский сезон".
XVII Всероссийский форум "Здравница-2017" проходит в столице Башкирии с 30 мая по 1 июня. В уфимском Конгресс-холле представители государственных органов власти, санаторно-курортной сферы и предприниматели обсуждают вопросы развития отрасли.