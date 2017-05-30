Таксисты по всей Испании участвуют в забастовке против Uber и Cabify

МАДРИД, 30 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Водители такси в разных городах Испании принимают участие в массовой забастовке против деятельности онлайн-сервисов частных пассажирских автоперевозок Uber и Cabify.

Акции проходят по всей стране, хотя самые крупные ожидаются в Мадриде, где таксисты не будут работать с 06:00 по местному времени (07:00 мск) до 18:00 (19:00 мск), и в Барселоне, где объявлена 24-часовая забастовка. Работники отрасли выступают против "растущей недобросовестной конкуренции" Uber и Cabify.

Таксисты настаивают на том, чтобы Министерство развития урегулировало вопрос выдачи лицензии водителям онлайн- сервисов частных автоперевозок. По данным профсоюза, в настоящий момент число подобных разрешений в три раза превышает количество допустимых по законодательству.

Помимо того, что таксисты в Мадриде в течение 12 часов не будут предоставлять услуги, ожидается, что в полдень состоится демонстрация, в которой, по предварительным прогнозам, примут участие тысячи водителей. Собравшиеся пройдут от вокзала Аточа до площади Нептуна, которая расположена недалеко от Конгресса депутатов (нижняя палата парламента). Ожидается, что в 13:30 (14:30 мск) водители встретятся с представителями Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) и коалиции "Объединившись, мы можем".

В последний раз подобная акция прошла в Испании в конце апреля текущего года. Помимо пиренейского королевства, демонстрации против деятельности онлайн-сервисов частных пассажирских автоперевозок проходили и в других европейских странах, в том числе в Венгрии, Италии, Португалии и во Франции.