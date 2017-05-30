Мизулина представляет доклад об изъятии детей из семьи. Видеотрансляция

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Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина проводит пресс-конференцию, посвященную итоговому альтернативному докладу с анализом российской практики изъятия детей из семьи и избыточного вмешательства органов опеки и попечительства.
Сенатор рассказывает о механизмах действующей в России ювенальной системы, предложениях по изменению ситуации и анализе практики изъятия детей.
Ассоциация родительских комитетов и общественные организации, в соответствии с поручением президента России, осуществили 4 независимых мониторинга, данные которых вошли в итоговой доклад об анализе практики изъятия несовершеннолетних детей из семьи.