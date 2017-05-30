Спасайтесь правильно: как вести себя в городе при урагане

В понедельник на Москву обрушился шквалистый ветер с порывами до 28 м/с и ливнем. В результате, по последним данным, в столице и Подмосковье погибли 16 человек. Число пострадавших приблизилось к 170.

Синоптики не исключают, что ситуация может повториться.

? Что делать, если ураган застал вас дома? По возможности не выходите на улицу. Закройте все форточки и окна. И отойдите от них — если окно разобьется во время бури, можно пораниться стеклами. Старайтесь находиться в глубине помещений, в коридоре. Самые безопасные места в квартире — ванная комната, туалет, кладовые, прочные шкафы. Отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях. В темное время суток используйте фонари, лампы, свечи. ? А если во время урагана вы оказались на улице? Найдите укрытие — станцию метро, подземный переход, прочное здание. Держитесь как можно дальше от легких построек, мостов, эстакад, линий электропередачи, рекламных щитов, деревьев, промышленных объектов. И не заходите в поврежденные здания — они могут обрушиться при сильных порывах ветра. Наиболее вероятные источники опасности — летящие осколки черепицы, шифера, стекла, различных предметов, сорванных дорожных знаков. Для защиты от легких обломков используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, доски и другие подручные средства, какие удастся найти. ? Что делать, если ураган застал вас на открытой местности? Отключите сотовый телефон и другие электронные устройства.

Не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие). По статистике, наиболее опасны дуб, тополь, ель, сосна.

Найдите ложбину, овраг или другое естественное углубление и укройтесь в нем.

Во время грозы нельзя купаться в водоемах. Если вы видите приближение грозы — немедленно выйдите из реки или озера и отойдите от берега.

Во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде. Велосипед и мотоцикл, как и другие металлические предметы, — потенциальные цели удара молнии и поэтому опасны. Их следует уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров. ? Как вести себя после урагана? Когда ветер стих, не стоит сразу же выходить на улицу: через несколько минут шквал может повториться. Когда станет ясно, что ураган закончился, выходя из дома, вначале осмотритесь — нет ли нависающих предметов и частей конструкции, оборванных проводов, нет ли запаха газа. Огонь нельзя зажигать до тех пор, пока не будет уверенности, что обошлось без утечек. Также нельзя пользоваться лифтами — если здание будет обесточено, вы останетесь запертым. Будьте осторожны и опасайтесь поваленных деревьев, раскачивающихся транспарантов, вывесок, рекламных щитов. Обходите оборванные провода линий электропередачи, так как они могут быть под напряжением. Опасайтесь утечек газа в домах, нарушений в электрической сети. Пользоваться электрическими приборами разрешается лишь после того, как они будут тщательно просушены. ? Что делать водителям? Во время шквалистого ветра могут обрываться линии электропередачи, падать деревья и рекламные конструкции, что резко осложняет ситуацию на дорогах. Поэтому, если вы знаете, что приближается шторм, по возможности вообще откажитесь от поездок по городу. Если же гроза застала вас в дороге, прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев. Закройте окна, опустите антенну радиоприемника, оставайтесь в машине. Если метеослужбы прогнозируют ураган ночью, выбирая место для парковки, также старайтесь не оставлять машину вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций. ? Кто и как может получить компенсацию, если на автомобиль упало дерево? Повреждение машины от упавшего дерева может быть страховым случаем только по полису каско, ОСАГО этот риск не покрывает. Все потому, что каско — добровольное страхование автомобиля, а ОСАГО — страхование ответственности водителя. На возмещение по полису каско могут рассчитывать автовладельцы, чья машина застрахована от ущерба, а в договор страхования входят такие риски, как опасное природное явление, стихийное бедствие, падение деревьев, подтопление водой и др. Для получения выплаты во Всероссийском союзе страховщиков рекомендуют: сфотографировать поврежденные объекты,

получить справку из МВД (справка формы №3, где указывается факт повреждения),

справку из Гидрометцентра о том, что было такое стихийное бедствие. Владельцы ОСАГО могут уповать только на суд, при этом им придется доказать, что упавшее на автомобиль дерево было в плохом состоянии — гнилым или трухлявым, а коммунальные службы не позаботились о том, чтобы его спилить. В качестве ответчика в этом случае может выступать управляющая организация, которая обслуживает дом и прилегающую территорию. Но если выяснится, что автомобиль был припаркован в не предназначенном для этого месте, шансов выиграть тяжбу практически нет. ? Можно ли рассчитывать на то, что МЧС будет вовремя предупреждать о надвигающейся стихии? Главное управление МЧС по Москве направляло трем крупнейшим операторам сотовой связи экстренное предупреждение о сильном ветре в столице для рассылки СМС-сообщений. Однако получили их не все москвичи. Дело в том, что законодательно операторы пока не имеют обязательства оповещать население о чрезвычайных ситуациях. Но в скором времени ситуация изменится. 24 мая Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об использовании ресурсов сетей связи для оперативного информирования населения о ЧС. По мнению разработчиков, новый закон "позволит усилить адресность оповещения, уменьшить время доведения экстренной информации в зоне чрезвычайной ситуации, увеличить площадь распространения сигналов оповещения посредством сетей электросвязи и инфраструктуры операторов связи". Теперь законопроект должен быть одобрен Советом Федерации, после чего поступит на подпись к президенту.

Мария Сметанникова