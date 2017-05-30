Спасайтесь правильно: как вести себя в городе при урагане

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В понедельник на Москву обрушился шквалистый ветер с порывами до 28 м/с и ливнем. В результате, по последним данным, в столице и Подмосковье погибли 16 человек. Число пострадавших приблизилось к 170.
Синоптики не исключают, что ситуация может повториться.
По возможности не выходите на улицу. Закройте все форточки и окна. И отойдите от них — если окно разобьется во время бури, можно пораниться стеклами.
Старайтесь находиться в глубине помещений, в коридоре. Самые безопасные места в квартире — ванная комната, туалет, кладовые, прочные шкафы.
Отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях. В темное время суток используйте фонари, лампы, свечи.
Найдите укрытие — станцию метро, подземный переход, прочное здание. Держитесь как можно дальше от легких построек, мостов, эстакад, линий электропередачи, рекламных щитов, деревьев, промышленных объектов. И не заходите в поврежденные здания — они могут обрушиться при сильных порывах ветра.
Наиболее вероятные источники опасности — летящие осколки черепицы, шифера, стекла, различных предметов, сорванных дорожных знаков. Для защиты от легких обломков используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, доски и другие подручные средства, какие удастся найти.
Когда ветер стих, не стоит сразу же выходить на улицу: через несколько минут шквал может повториться. Когда станет ясно, что ураган закончился, выходя из дома, вначале осмотритесь — нет ли нависающих предметов и частей конструкции, оборванных проводов, нет ли запаха газа. Огонь нельзя зажигать до тех пор, пока не будет уверенности, что обошлось без утечек. Также нельзя пользоваться лифтами — если здание будет обесточено, вы останетесь запертым.
Будьте осторожны и опасайтесь поваленных деревьев, раскачивающихся транспарантов, вывесок, рекламных щитов.
Обходите оборванные провода линий электропередачи, так как они могут быть под напряжением.
Опасайтесь утечек газа в домах, нарушений в электрической сети.
Пользоваться электрическими приборами разрешается лишь после того, как они будут тщательно просушены.
Во время шквалистого ветра могут обрываться линии электропередачи, падать деревья и рекламные конструкции, что резко осложняет ситуацию на дорогах. Поэтому, если вы знаете, что приближается шторм, по возможности вообще откажитесь от поездок по городу.
Если же гроза застала вас в дороге, прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев. Закройте окна, опустите антенну радиоприемника, оставайтесь в машине.
Если метеослужбы прогнозируют ураган ночью, выбирая место для парковки, также старайтесь не оставлять машину вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Повреждение машины от упавшего дерева может быть страховым случаем только по полису каско, ОСАГО этот риск не покрывает. Все потому, что каско — добровольное страхование автомобиля, а ОСАГО — страхование ответственности водителя.
На возмещение по полису каско могут рассчитывать автовладельцы, чья машина застрахована от ущерба, а в договор страхования входят такие риски, как опасное природное явление, стихийное бедствие, падение деревьев, подтопление водой и др. Для получения выплаты во Всероссийском союзе страховщиков рекомендуют:
Владельцы ОСАГО могут уповать только на суд, при этом им придется доказать, что упавшее на автомобиль дерево было в плохом состоянии — гнилым или трухлявым, а коммунальные службы не позаботились о том, чтобы его спилить. В качестве ответчика в этом случае может выступать управляющая организация, которая обслуживает дом и прилегающую территорию. Но если выяснится, что автомобиль был припаркован в не предназначенном для этого месте, шансов выиграть тяжбу практически нет.
Главное управление МЧС по Москве направляло трем крупнейшим операторам сотовой связи экстренное предупреждение о сильном ветре в столице для рассылки СМС-сообщений. Однако получили их не все москвичи. Дело в том, что законодательно операторы пока не имеют обязательства оповещать население о чрезвычайных ситуациях. Но в скором времени ситуация изменится.
24 мая Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об использовании ресурсов сетей связи для оперативного информирования населения о ЧС. По мнению разработчиков, новый закон "позволит усилить адресность оповещения, уменьшить время доведения экстренной информации в зоне чрезвычайной ситуации, увеличить площадь распространения сигналов оповещения посредством сетей электросвязи и инфраструктуры операторов связи".
Мария Сметанникова