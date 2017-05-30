ОНФ проверит безопасность детских аттракционов на Кубани в преддверии летнего сезона

КРАСНОДАР, 30 мая. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) начали ежегодный мониторинг безопасности детских аттракционов в городах Краснодарского края в преддверии летнего сезона. Результаты проверок будут отправлены в МЧС, сообщила пресс-служба регионального отделения ОНФ.

"В ходе рейдов общественников будут проверены парки развлечений во всех 44 муниципальных образованиях, на сегодня общественники пока выявили незначительные нарушения в трех выездных детских городках, которые уже устранены", - рассказали в общественном объединении.

По словам руководителя региональной рабочей группы ОНФ "Социальная справедливость", депутата Госдумы Светланы Бессараб, мониторинг призван заострить внимание всех ответственных служб, местных властей, родителей на проблемах безопасности, сделать детский летний отдых максимально безопасным и приятным.

"Летние каникулы - время отдыха и детских приключений. Аттракционы должны стать захватывающей, но безопасной их составляющей. Результаты общественного контроля для оперативного принятия мер будут направлены в Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края", - отметила Бессараб.

Кубанские общественники будут оценивать аттракционы на соответствие федеральным стандартам. Обязательное требование - наличие информационного стенда и правил безопасности возле каждого аттракциона, отсутствие повреждений или ржавчины, в парке обязательно должен быть медпункт. Также в ходе мониторинга внимание уделят работе сотрудников парков аттракционов. Оператор обязан перед запуском карусели проверить безопасность на аттракционе, специалист не должен оставлять пульт управления на протяжении всего сеанса и на одном аттракционе должен работать минимум один оператор.

Краснодарский край - один из самых популярных среди туристов регионов России. Наиболее востребованным летним курортом является Сочи, популярны также Анапа, Геленджик, Туапсе, Новороссийск.