В ФССП поступило около 5 тыс. жалоб на действия коллекторов в 2017 году

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Количество обращений на незаконные действия коллекторов, поступивших с начала этого года Федеральной службе судебных приставов (ФССП), составило порядка 5 тыс. Об этом сообщила на пресс-конференции и.о. начальника управления организации ведения госреестра и контроля за деятельностью юридических лиц ФССП Анна Мещерякова.

"С начала текущего года в ФССП к рассмотрению поступило более 5 тыс. обращений граждан. Хочу отметить, что 130 из них признаны обоснованными", - сказала она.

Так, по обращениям граждан службой составлено 173 протокола об административных правонарушениях по ст. 14.57 КоАП РФ ("Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности"). Все протоколы направлены на рассмотрение в суды.

Российские суды вынесли с начала этого года решения о наложении на коллекторов административных штрафов на 1,67 млн рублей, сообщила Мещерякова. "На сегодняшний день судами рассмотрен 51 протокол (по ст. 14.57 КоАП РФ - прим. ТАСС). Вынесены административные штрафы на сумму 1,67 млн рублей. Соответственно, они (решения судов - прим. ТАСС) частично вступают в законную силу)", - сказала она.

Кроме того, на сегодняшний день ФССП составила пять протоколов в отношении коллекторских компаний, не включенных в реестр. "По результатам рассмотрения одного такого протокола (по ч. 4 ст. 14.57 КоАП РФ - прим. ТАСС) суд назначил административный штраф в размере 200 тыс. рублей", - добавила Мещерякова.

Всего в госреестр включено 121 коллекторское агентство, еще одно агентство исключено из него.

Противоправные действия коллекторов, которые были зафиксированы в 2015-2016 гг., стали причиной разработки изменений и дополнений в законодательство, регулирующее вопросы взыскания долгов и привлечения для этой цели специализированных организаций.

Вступивший с 1 января в силу закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности" разрешил продолжить коллекторскую деятельность лишь компаниям, включенным в реестр и отвечающим ряду требований, включая размер активов, страховки, отсутствие сотрудников, имеющих судимость. Закон также четко прописал порядок общения с должниками, включая число телефонных звонков и время дня для их совершения. Компаниям, решившим продолжить коллекторскую работу самовольно, грозят штрафы до 2 млн рублей, а физическим лицам, самовольно ведущим такую деятельность, до 500 тыс. рублей.