Суд перенес рассмотрение дела Дадина, задержанного за незаконную акцию на Красной площади

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Тверской суд Москвы перенес на 15 июня рассмотрение административного дела в отношении активиста Ильдара Дадина, задержанного сотрудниками полиции на Красной площади за проведение несанкционированной акции. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, заседание было отложено в связи с занятостью адвоката активиста в другом процессе.

Дадин и еще десять активистов были задержаны 12 мая. В их отношении составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Наказание по данной статье предусматривает административный штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Это уже третье задержание Дадина за административное правонарушение после его выхода из колонии 26 февраля.

Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил его к трем годам лишения свободы, признав виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет. 10 февраля этого года Конституционный суд РФ постановил, что дело Дадина должно быть пересмотрено, а статья УК РФ, по которой он был осужден, подлежит изменению. 22 февраля Верховный суд РФ отменил приговор в отношении Дадина, в результате чего он был освобожден из колонии.