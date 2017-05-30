Медведев выразил соболезнования родственникам погибших от урагана в Москве

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родственникам погибших от смерча в Москве. Слова поддержки он высказал, открывая заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. "Хотел бы выразить соболезнования еще раз Москве и всем родственникам погибших во вчерашнем стихийном бедствии", - сказал он.

Премьер заявил, что правительство вместе с московскими властями готово оказать поддержку пострадавшим.

"Я знаю, что Москва все решения принимает для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий, естественно в той части, в которой это необходимо, мы готовы оказать и правительственную поддержку", - сказал Медведев, попросив мэра Москвы Сергея Собянина иметь это в виду.