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Медведев выразил соболезнования родственникам погибших от урагана в Москве

Общество
30 мая, 12:24 дата обновления: 30 мая, 12:31 UTC+3

Слова поддержки премьер высказал, открывая заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родственникам погибших от смерча в Москве. Слова поддержки он высказал, открывая заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. "Хотел бы выразить соболезнования еще раз Москве и всем родственникам погибших во вчерашнем стихийном бедствии", - сказал он.

Премьер заявил, что правительство вместе с московскими властями готово оказать поддержку пострадавшим.

"Я знаю, что Москва все решения принимает для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий, естественно в той части, в которой это необходимо, мы готовы оказать и правительственную поддержку", - сказал Медведев, попросив мэра Москвы Сергея Собянина иметь это в виду.

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Ураган в Москве Тайфуны и ураганы
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