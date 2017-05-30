Медведев выразил соболезнования родственникам погибших от урагана в Москве

Укладка нового газона на стадионе "Санкт-Петербург" завершенаСпорт 30 мая, 12:27
Доктор Том Катена за работу в Южном Судане получил премию "Аврора"Социальная ответственность 30 мая, 12:24
Казиков: вопрос акклиматизации станет основным при подготовке сборной России к ОИ-2020Спорт 30 мая, 12:18
Меморандум о проведении в Москве "Финала четырех" Евролиги-2018/19 будет подписан 1 июняСпорт 30 мая, 12:03
Ученые придумали эффективный способ переработки биомассыСоциальная ответственность 30 мая, 11:59
Сбившего насмерть двоих детей жителя Екатеринбурга арестовали на два месяцаНовости Урала 30 мая, 11:50
Запуск "Протона-М" со спутником EchoStar-21 состоится 8 июняКосмос 30 мая, 11:39
Тренер боксера Ковалева хотел перейти к Уорду за пару месяцев до боя-реваншаСпорт 30 мая, 11:35
WP: более 80 тыс. американских военнослужащих остаются пропавшими без вестиМеждународная панорама 30 мая, 11:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родственникам погибших от смерча в Москве. Слова поддержки он высказал, открывая заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. "Хотел бы выразить соболезнования еще раз Москве и всем родственникам погибших во вчерашнем стихийном бедствии", - сказал он.
Премьер заявил, что правительство вместе с московскими властями готово оказать поддержку пострадавшим.
"Я знаю, что Москва все решения принимает для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий, естественно в той части, в которой это необходимо, мы готовы оказать и правительственную поддержку", - сказал Медведев, попросив мэра Москвы Сергея Собянина иметь это в виду.