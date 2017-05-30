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Эксперт: изменение климата в Арктике влияет на поведение и миграцию белых медведей

Общество
30 мая, 12:38 UTC+3

Руководитель программ "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин отметил, что из-за таяния льдов территория миграции белых медведей расширилась

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© Артем Геодакян/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 30 мая. /ТАСС/. Изменение климата в Арктике, связанное с таянием льдов, влияет на миграцию белых медведей и делает их агрессивными по отношению к человеку. Об этом ТАСС сообщил руководитель программ "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин.

"Если раньше их (белых медведей) не было ни в Ненецком округе, ни на Новой земле, им раньше было неинтересно приходить туда, то теперь они там есть", - подчеркнул Кокорин. Он добавил, что из-за таяния льдов территория миграции белых медведей расширилась, и они стали чаще выходить к населенным пунктам.

Для предотвращения нападений медведей на людей и выходу их к человеческому жилью Всемирный фонд дикой природы запустил проект "медвежий патруль" в 2006 году.

"Этот проект начал реализовываться на Чукотке около десяти лет назад, когда льды там таяли катастрофически быстро, и некоторые медведи, пытаясь переплыть полынью, гибли, а часть стала выходить к человеческому жилью", - рассказал Кокорин.

Задача таких патрулей с помощью резиновых пуль отгонять медведей от населенных пунктов, формируются они в основном из местных жителей. Сейчас патрули есть во многих арктических поселках, где существует такая угроза.

Белый медведь внесен в международную Красную книгу и Красную книгу РФ. Всего в мире насчитывается 20-25 тысяч этих животных, в том числе около 5-7 тысяч обитают на территории РФ. Охота на них в России запрещена с 1957 года.

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