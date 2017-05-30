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На что жалуетесь: страховщики назвали наиболее частые нарушения прав пациентов в 2016 году

Общество
30 мая, 12:39 UTC+3

На первом месте - длительные сроки ожидания диагностики и лечения и навязывание платных услуг

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Материал из 1 страницы
© Максим Шеметов/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Медицинские страховщики составили рейтинг нарушений прав пациентов, согласно которому в 2016 году застрахованные в системе ОМС чаще всего жаловались на длительные сроки ожидания диагностики и лечения, утерю медицинских документов и навязывание платных услуг. Рейтинг, подготовленный Межрегиональным союзом медицинских страховщиков (МСМС), имеется в распоряжении ТАСС.

Медицинские страховщики напоминают, что по закону именно страховые компании стоят на защите прав застрахованных граждан. Поэтому в случае возникновения любых вопросов, связанных с оказанием медицинской помощи, всегда нужно обращаться в страховую компанию по телефону горячей линии, указанному на полисе ОМС. 

Защита прав пациентов

Президент Общероссийской общественной организации "Лига защитников пациентов" Александр Саверский со своей стороны сообщил, с какими жалобами пациенты обращаются чаще всего в его организацию.

"На первом месте у нас стоит инвалидность: либо не дают, либо занижают. На втором месте - обеспечение лекарственными средствами, на третьем - невозможность выбора врача и медицинской организации, на четвертом - конфликты в медицинской организации и дефекты оказания медицинской помощи", - пояснил он. 

Что касается количества жалоб, то оно несопоставимо с тем количеством, которое фиксируют страховые компании. В Лигу защитников пациентов ежедневно поступает порядка 10 жалоб, в год, соответственно, порядка 4 тыс., а страховые организации выявляют миллионы нарушений, добавил Саверский.

"Дело в том, что люди к нам сами обращаются с жалобами, а страховщики организуют проверки медицинских организаций. Даже когда страховщики выявляют дефект оказания медицинской помощи, они штрафуют организацию, а пациенту об этом не говорят. То есть они организуют контроль в собственных интересах, а не в интересах пациентов", - считает Саверский. 

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